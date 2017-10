Milan, Arsenal, Zenit, Niza, Braga, Dinamo, Steaua y Lazio, a por el pleno

Madrid, 17 oct (EFE).- Nueve de los doce líderes de la fase de grupos de la Liga Europa retoman la competición con la intención de ampliar el pleno de triunfos que aproxime sus expectativas continentales.

El Dinamo Kiev, el Braga, el Milan, el Steaua Bucarest, el Arsenal, el Ostersund, el Niza, el Lazio y el Zenit San Petersburgo son los equipos que transitan por el torneo con dos victorias en las dos jornadas precedentes.

La Liga Europa alcanza su ecuador este jueves y algunos de los aspirantes pueden dejar encarrilado, aunque no sentenciado, el pase a las eliminatorias de dieciseisavos de final. Entre ellos, alguno de los conjuntos más reputados, como el Arsenal, el Zenit, el Milan o el Lazio.

Dos de ellos pujan por acaparar el dominio de uno de los grupos. El Niza y el Lazio se miden en esta tercera fecha por el primer puesto del Grupo K después de haber ganado, ambos, los dos partidos anteriores, frente el Zulte Waregem belga y el Vitesse holandés, que se miden en el otro duelo de la jornada.

El Lazio, reforzado por su sobresaliente triunfo el sábado en Turín contra el Juventus, que sufrió su primer revés del curso en la Serie A, visita al Niza, que languidece en la Ligue 1 y que el domingo volvió a perder. Cayó en Montpellier y se arrima a la parte baja de la tabla gala.

El Niza ha ofrecido, hasta ahora, su mejor rendimiento en Europa. Lejos del nivel que mostró el pasado año en el torneo doméstico ha ganado todo en Europa. Igual que el Lazio, con el que comparte el choque con mayores alicientes de este jueves.

El Arsenal, por su parte, es un habitual de la Liga de Campeones que aspira al título en la Liga Europa. Visita al Estrella Roja, también invicto, y que pretende el liderato del Grupo H. El cuadro de Arsene Wenger cayó el sábado contra el Watford para perder el rumbo de la parte alta de la Premier.

Mientras, el BATE Borisov espera al Colonia, que aún no conoce la victoria ni en Europa ni en la Bundesliga.

Similar situación está contemplada en el Grupo D, dominado por el Milán, con dos triunfos, que recibe al AEK Atenas del español Manolo Jiménez, segundo, invicto, y pretendiente al liderato. El Austria Viena, por su parte, espera al Rijeka, que cuenta sus partidos por derrotas en Europa.

El Dinamo Kiev, por su parte, tiene asegurado el dominio del Grupo B pase lo que pase en la tercera jornada. Totaliza seis puntos tras batir al Partizán y al Skenderbeu. Aguarda en esta ocasión al Young Boys suizo, que ha empatado sus otros encuentros.

El cuadro albanés y el serbio, con un punto cada uno, completan la sesión de este cuarteto.

El Braga pretende prolongar su buen inicio de temporada con una tercera victoria en la Liga Europa. Juega como local ante el Ludogorest búlgaro, que pretende arrebatarle el dominio del Grupo C mientras los turcos del Estambul Basaksehir acuden a Alemania para enfrentarse al Hoffenheim. El cuadro germano es una de las decepciones del torneo. Se quedó a un paso de la Liga de Campeones y sin embargo no ha puntuado en la Liga Europa.

El Steaua Bucarest visita Israel para alargar el pleno de triunfos. Visita al Hapoel Beer Sheva, que comparte el segundo puesto con el Viktoria Plzen checo, que acude a Suiza para enfrentarse al Lugano, que ha perdido sus dos encuentros previos.

El Ostersunds sueco es una de las revelaciones de la competición. Superó al Zorya y al Hertha Berlín y recibe al Athletic Bilbao, uno de los aspirantes al éxito en la final de Lyon.

El equipo español, que se reencontró con el triunfo frente al Sevilla el pasado sábado, no termina de despegar en Europa. Solo suma un punto en dos partidos. Igualmente, el Zorya ucraniano, segundo del Grupo J, recibe al Hertha con la intención de consolidar sus expectativas y tener opción de asaltar el primer puesto del Grupo J.

El Zenit San Petersburgo también aspira a prolongar el pleno. El equipo ruso, que sumó los tres puntos frente al Vardar y a la Real Sociedad, espera al Rosenborg, que con un triunfo tiene sus opciones intactas.

Mientras, el equipo español espera reconducir su situación europea tras el revés sufrido en Rusia. Revitalizado después de ganar en LaLiga Santander el derbi vasco, acude a Skopje para poner a prueba a un rival, el Vardar, que aún no ha puntuado.

Más igualado está el reparto en el resto de grupos. El Villarreal, reforzado por su triunfo en Girona en la competición española, se juega el liderato del Grupo A con la visita del Slavia Praga, con el que comparte el primer puesto del cuarteto con cuatro puntos. El choque de Kazajistán, que abrirá la jornada, entre el Astana y el Maccabi Tel Aviv.

El Marsella recibe al Vitoria Guimaraes, último, con la mirada puesta en el liderato del Grupo I que ostenta el Salzburgo, con un punto más que el representante galo y que el Konyaspor turco, al que se enfrenta el club austríaco.

El Atalanta tiene una buena ocasión para consolidar su primer lugar en el Grupo E. Recibe al Apollon Limasol chipriota, que ha empatado sus dos encuentros y que es segundo junto al Lyon, que tiene depositada la vista en la final del torneo que se jugará en su estadio.

El equipo francés, que ganó al Mónaco el pasado viernes, visita Goodison Park para enfrentarse al Everton, colista del cuarteto y que fue incapaz de ganar el domingo ante el Brighton en la Premier.

La tercera sesión de la Liga Europa se completa con el Grupo F, dominado por el Lokomotiv Moscú, que visita al Sheriff de Moldavia. El otro encuentro es el que van a disputar en la República Checa el Zlin y el Copenhague.