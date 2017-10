Saúl: "Simeone me ha hecho mucho mejor jugador"

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, destacó este martes que el hecho de que su técnico, Diego Simeone, jugara en una demarcación similar le ha hecho "mucho mejor jugador", apuntó que le está "agradecido de por vida" y calificó el duelo contra el Qarabag como "un partido vital".

"Seguramente, que el entrenador haya jugado en esa posición haya hecho que a mí me haga sobre todo mucho mejor jugador. Le tengo siempre que estar agradecido de por vida. Fue el entrenador que me hizo debutar, tuvo la sinceridad de decirme que no contaba conmigo y tenía que salir cedido (al Rayo en 2013-14) y cuando volví es verdad que me costó mucho ganarme su confianza", valoró.

"Pero, cuando me gané la confianza de Simeone, al final se ve en el campo que me siento cómodo, él sabe que puede contar conmigo en cualquier posición y que en cualquier circunstancia voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", añadió el futbolista, uno de los tres que lo han jugado todo en esta temporada.

Saúl, con libertad para sumarse al ataque desde su actual posición de medio centro, aunque "manteniendo un orden siempre", estrenó el pasado sábado su cuenta de goles en este curso: "Es una alegría, porque llevaba ocasiones claras para dar puntos al equipo y no lo había conseguido, me sentía un poco mal y fue un alivio".

El centrocampista, que compareció este martes en rueda de prensa en el estadio Olímpico de Baku antes del choque de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Qarabag, ya está centrado en ese duelo, en el que su conjunto, con un solo punto en dos jornadas, tiene la obligación de ganar para depender de sí mismo.

"Para mí vestir esta camiseta ya es una extra de motivación y más cuando juegas en la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid. Es un partido vital, es una final para nosotros, nos jugamos mucho más que tres puntos, es la primera final de todas y lo único que vale es ganar", valoró el internacional español, que insistió en esa idea.

"Es una final muy clara. Nos jugamos tres puntos vitales. Tenemos que salir enchufados, sobre todo hacer un gran inicio para poder transmitir buenas sensaciones en el partido", dijo después el futbolista, cuyo equipo tiene la presión de ganar en Baku: "Nos la hemos añadido nosotros con los dos resultados anteriores".

"Es un partido que tenemos que ganar y esa presión tenemos que saber llevarla. Hay que hacer un inicio fuerte que podamos ponernos por delante en los primeros minutos para obtener esa tranquilidad a la hora de jugar el partido", dijo Saúl, que consideró que es "positiva" la experiencia de enfrentarse años anteriores al Astana o al Rostov. Con el primero empató a cero y al segundo le ganó 0-1.

"Sobre todo, saber que, a pesar del nombre, el partido va a ser muy complicado. Ellos seguramente jugarán con todo el entusiasmo suyo y de su afición y van a salir muy enchufados. Sabemos que si hacemos las cosas bien el partido tiene que ser nuestro", concluyó.