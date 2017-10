El árbitro panameño Roberto Moreno califica al VAR como una gran herramienta

Panamá, 18 oct (EFE).- El árbitro panameño Roberto Moreno indicó hoy a Efe que el sistema de Árbitros Asistentes de Video (VAR por sus siglas en inglés) será una gran herramienta que les ayudará en "momentos difíciles".

"El VAR no reemplazará a los árbitros, sino que será una herramienta que nos ayudará en momentos difíciles", señaló el juez panameño que actuó en el Mundial de Brasil 2014.

Moreno agregó que el sistema es "muy costoso", es por eso que no se utilizan en las eliminatorias de cada confederación.

"Por el momento se está utilizando en algunas ligas en Uefa, mas no en los partidos oficiales de FIFA. Es un sistema costoso, pero de seguro será útil", indicó el árbitro.

El panameño considera que la implementación del sistema VAR en el Mundial de Rusia 2018, por orden de FIFA, llega debido a "todos los acontecimientos que se han dado o los que se dieron anteriormente en partidos oficiales".

"El sistema llega para hacer justicia, tal cual lo estipuló FIFA", agregó el silbante del país centroamericano.

El debate de la implementación del sistema de apoyo arbitral se abrió la semana pasada cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que "ha llegado el momento" de adoptarlo tras, la victoria de Panamá contra Costa Rica por 2-1 con un "gol fantasma" que aportó para la clasificación canalera a su primer Mundial de mayores y también para la eliminación de Estados Unidos.