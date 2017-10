Brasil y Ghana pasan a cuartos de final, Honduras y Níger se despiden

Brasil dominó hoy por 3-0 a Honduras, acabando con sus posibilidades de pasar a cuartos de final del Mundial Sub'17 de la India, mientras que en el mismo día Ghana derrotó cómodamente a Níger por 2-0, por lo que pasará a jugar contra Mali.

Brasil sacó músculo contra un Honduras que, tras el primer tanto de Brenner en el minuto 11, sudó la gota gorda en Nueva Delhi para intentar igualar el marcador, sin éxito.

El delantero, que había salido para brillar, consiguió entrar sin muchas trabas hasta el fondo de la portería hondureña y tocar el balón, lo suficiente como para mover el marcador a 1-0.

Aunque el juego de Honduras mejoró a la mitad de la primera parte, bombazo de Luis de Palma incluido que sin embargo se estrelló en el poste derecho de la portería brasileña, los brasileños mantuvieron la presión tras el primer tanto.

Marcos Antonio se encargó, en el minuto 43, de sentenciar el segundo tanto en favor de los cariocas después de haberse desmarcado dentro del área, con un chute que apenas despegó la pelota del suelo.

Brenner anotó de nuevo en el minuto 56, sentenciando definitivamente a Honduras a quedarse fuera del campeonato.

El hondureño Mejía estuvo cerca de salvar el honor de los latinoamericanos en el minuto 67 con un chute que pasó a varios centímetros del poste derecho, y lo intentó de nuevo instantes después con un severo trallazo que se topó con el palo izquierdo.

Ninguno de sus esfuerzos logró un tanto, y Honduras tuvo que resignarse a irse del Sub'17 con un marcador vacío a sus espaldas.

Ghana derrotó a Níger en un partido que empezó reñido y que acabó con los ghanienses dominando el campo pero, hasta el último minuto, no el marcador.

El esquema defensivo nigerino funcionó con precisión durante prácticamente la primera mitad del encuentro y en especial gracias a la buena actuación de su cancerbero que, ayudado por la mala puntería inicial de los de Ghana, evitó que varios balones alcanzasen el fondo de la red.

Ghana abrió el marcador gracias a un penalti de Eric Ayiah en el tiempo de descuento de la primera parte y no volverían a anotar hasta casi el final de la segunda.

Aunque no puede decirse que no lo intentasen: los ghanienses lo intentaron un total de 23 veces, frente a las 4 oportunidades de Níger.

Los de Ghana fueron también muy superiores en el control del balón (68%)y, a pesar de oportunidades perdidas como el penalti chutado de nuevo por Ayiah que acabó en las manos del portero, consiguió esquivar el empate e imponer su autoridad con potente chute de Richard Danso desde afuera del área justo antes del tiempo de descuento.

Tras la victoria, Ghana se enfrentará a Mali el próximo sábado para luchar por el pase a las semifinales del campeonato.