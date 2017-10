El expresidente de la federación panameña se prepara para una audiencia por blanqueo

Panamá, 18 oct (EFE).- El expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Ariel Alvarado, se prepara para afrontar el 31 de octubre la audiencia preliminar del caso por presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, informó hoy a Efe el abogado del imputado, Rogelio Cruz.

"Él (Ariel) se mantiene en que es inocente y se ha negado rotundamente a llegar a un acuerdo de pena con el fiscal. Creemos que se le ha insistido en el acuerdo de pena, porque que el fiscal tiene un caso muy débil", comentó Cruz.

Alvarado fue detenido en abril pasado y trasladado a la cárcel El Renacer, en la periferia de la capital, en junio anterior.

Sin embargo, según indicó hoy el abogado, su defendido goza desde la semana pasada de una medida de arresto domiciliario.

Cruz manifestó que en derecho no hay la menor duda de que debe salir sobreseído en la audiencia preliminar o absuelto si se llega a un juicio.

"La norma que se le imputa a él es haber recibido un dinero a cambio de que dejara hacer algo o para que hiciera algo, ese último elemento esencial del delito no existe", expresó.

Cruz fue más allá al decir: "Quien aprobó contrato con Traffic Sports no fue él, sino el comité ejecutivo de la federación de fútbol".

La Justicia de Estados Unidos abrió en mayo de 2015 una investigación por fraude masivo y blanqueo de dinero contra medio centenar de altos cargos de la FIFA, entre ellos una veintena de latinoamericanos.

La investigación, conocida como "FIFAGate", reveló que los sobornos en la entidad alcanzarían los 200 millones de dólares, e incluye 92 cargos por distintos delitos.