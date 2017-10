Inter y Barcelona, cabezas de serie con la inquietud del Kairat

El Movistar Inter, el actual campeón, y el Barcelona Lassa aguardan este jueves sus rivales en la ronda elite de la Copa de Europa de fútbol sala, los dos con la condición de cabezas de serie por su liderato en la fase anterior, pero con una posibilidad inquietante como adversario: el Kairat Almaty.

El equipo kazako, doble campeón de Europa (2012-13 y 2014-15) y eliminado la pasada campaña en semifinales por el bloque madrileño, ha sido relegado al bombo 2 por su segunda posición en el grupo 1 de la ronda precedente, dominado por el Stalitsa Minsk, y aparece en el horizonte del Inter, del Barcelona o del Sporting de Lisboa.

Uno de los tres, favoritos al título de la competición, se cruzará en su grupo con el Kairat Almaty con todo lo que eso conlleva, por su potencial y porque en la ronda elite, que se disputará entre el 21 y el 26 de noviembre próximos, sólo el primero de cada cuarteto accede a la Final a Cuatro de abril de 2018.

Las otras tres opciones, exceptuando para cada uno el oponente que terminó segundo en su grupo en la fase principal, son el Dina de Moscú -no se puede enfrentar al Inter-, el Ekonomac Kragujevac serbio -no puede tocarle al Sporting de Lisboa- y el Luparense, que no puede compartir cuarteto ahora de nuevo con el Barcelona.

Ese es uno de los condicionantes del sorteo, que se celebrará a las 13.30 horas en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon y que, por lo demás, ya tiene definidas sus sedes de cada grupo, entre ellas Torrejón de Ardoz con el Inter como local. El resto de anfitriones serán el Pescara, el Sporting de Lisboa y el Gyor.

Cada uno de los cuatro grupos estará compuesto por un cabeza de serie (Movistar Inter, Sporting de Lisboa, Barcelona y Stalitsa Minsk), un segundo de la ruta A de la anterior ronda principal (Dina de Moscú, Ekonomac Kragujevac, Luparense y Kairat Almaty) y dos equipos más de ocho opciones: Pescara italiano, Braga portugués, MFC Kherson ucraniano, Gyor húngaro, 't Knoopput holandés, FP Halle Goolk belga, Deva rumano y Nacional de Zagreb croata. Los cuatro clubes que ejercen como sedes no pueden quedar emparejados entre sí.