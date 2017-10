Lincoln, la nueva joya brasileña que se declara fan de Cristiano y Neymar

Río de Janeiro, 17 oct (EFE).- El atacante Lincoln Correa dos Santos, del Flamengo, se ha convertido en la nueva sensación del fútbol brasileño tras su explosión en el Mundial Sub-17 de la India, en el que ya ha anotado tres goles en tres partidos.

El joven delantero, al que apodan "Garoto do Ninho", cumplirá 17 años el próximo 16 de diciembre y ya está en la órbita de algunos de los principales clubes europeos, entre ellos el Barcelona, según destaca la prensa española.

Natural del barrio de Feu Rosa, en Serra, municipio del estado de Espírito Santo (sudeste), Lincoln comenzó a jugar al fútbol con apenas cuatro años y con once ya formaba parte de las categorías inferiores del conjunto carioca y ahora está a la espera de ascender al primer equipo.

Llegó acompañado con sus padres y hermanos a la capital fluminense, donde ya es vitoreado por una afición flamenguista que pidió subir a Lincoln a la primera plantilla cuando el peruano Paolo Guerrero se lesionó. La estrategia del Flamengo por ahora es la cautela.

En una entrevista a Globoesporte, Lincoln se declaró fan de Neymar, que cambió este verano el Barcelona por el París Saint-Germain, y de Cristiano Ronaldo.

"Es un jugador de alto nivel, un tipo que siempre buscar ser el mejor", afirmó el delantero del goleador del Real Madrid.

A los 13 años Lincoln fue convocado por la selección brasileña Sub-15 y hoy destaca con la Sub-17 en el Mundial de la India, donde lleva ya tres goles anotados a España, Corea del Norte y Níger.

El Flamengo niega cualquier negociación con el Barcelona, según medios, que apuntan que el club brasileño liberaría a la joven promesa por 30 millones de euros.

Lincoln forma parte de la llamada generación 2000 del Flamengo, como su compañero Vinicius Junior, fichado ya por el Real Madrid y que no fue liberado por la escuadra carioca para disputar la cita mundialista.

El Real Madrid anunció en mayo pasado el fichaje de Vinicius, de 17 años, en una operación que se estima que se cerró por unos 45 millones de euros.

Vinicius será nuevo futbolista blanco a partir de julio de 2018, aunque el jugador, que disfruta de su primera temporada en el primer equipo, permanecerá en el conjunto carioca hasta julio de 2019, si bien podrá jugar antes en el Real Madrid si así lo acuerdan ambos clubes.

Curiosamente, Lincoln y Vinicius, compañeros hoy en el Flamengo, podrían convertirse, en un futuro no muy lejano, en rivales acérrimos y verse solo las caras en los clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid.