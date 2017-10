Potter: "Si jugásemos cada día contra el Athletic, sería favorito 365 veces"

Copenhague, 18 oct (EFE).- Graham Potter, entrenador del Östersund sueco, rival mañana del Athletic Club en la Liga Europa, cedió hoy todo el favoritismo al conjunto vasco, al que considera superior, a pesar de que es su equipo el que lidera el grupo.

"Ellos son los grandes favoritos, les tenemos mucho respeto. Si jugásemos cada día contra el Athletic, sería favorito 365 veces", dijo Potter en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico británico se deshizo en elogios contra su rival, del que destacó su buena organización, su variedad de opciones en ataque y su solidez en defensa, así como la calidad y experiencia de sus jugadores, entre los que mencionó a Aduriz y a Iñaki Williams.

"Tienen una mentalidad fuerte, de grupo, esa ética se ve en el campo, en cómo luchan los unos por los otros. Y también poseen un buen concepto futbolístico", afirmó el entrenador, que lo considera "un equipo top" de una de las mejores ligas del mundo.

El Athletic es según Potter una "inspiración para todos" por usar solo jugadores nacidos o formados en el País Vasco, lo que otorga unos valores que se plasman sobre el césped y que contrastan con la evolución hacia un fútbol donde las finanzas "mandan".

"Tenemos que jugar bien, defender bien y tener un poco de suerte", resumió el técnico al ser preguntado por la fórmula para lograr la victoria.

El modestísimo Östersund -un equipo que hace seis años estaba en la cuarta categoría del fútbol sueco- es la sensación del grupo, con dos victorias en otros tantos partidos, la última contra el Hertha Berlín, después de haber eliminado en las rondas previas al Galatasaray y al PAOK.

"No creo que podamos usar el triunfo contra el Hertha para mucho, aparte de que ayude a la confianza y a mantener vivo el sueño. El Athletic es un equipo muy diferente. Para nosotros va a ser otra final, un regalo, una prueba de la más alta calidad", afirmó.

A diferencia del Hertha, el Athletic, que llega muy necesitado tras sumar un solo punto, no alineará a suplentes, lo que Potter cree que aumentará la dificultad de un reto "fantástico".

Que el partido se juegue sobre hierba artificial no será una desventaja para el equipo vasco, ya que sus jugadores son muy buenos técnicamente y se adaptarán sin problemas a esa superficie, cree el técnico británico.

El portero del equipo sueco, Aly Keita, coincidió con su entrenador en que pese a lo que dice la clasificación, es el Athletic el que parte con más opciones a priori.

"De ninguna manera somos los favoritos. Nosotros somos un equipo pequeño, los favoritos son ellos", aseguró en la rueda de prensa.

Keita calificó al Athletic Club de un "muy buen equipo" al que han estudiado de forma detallada y vaticinó un partido "difícil" pero a la vez divertido por la entidad del rival.