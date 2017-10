5-1. El Oriente Petrolero apalea al Bolívar del español San José

La Paz, 18 oct (EFE).- El campeón boliviano Bolívar, dirigido por el español Beñat San José, no pudo contra el Oriente Petrolero, que hizo valer su condición de local y le propinó una paliza por 5-1 en la duodécima jornada del torneo Clausura.

Los 'refineros' se hicieron respetar en casa con dobletes de Rodrigo Rodríguez y Alcides Peña, y completó los cinco goles el venezolano José Alí Meza.

El argentino Marcos Riquelme marcó el único gol para los 'celestes', que ahora deberán aguardar al resultado del encuentro de este jueves entre el San José y el Wilstermann para saber si podrán conservar el liderato del torneo pese a la caída sufrida hoy.

La Academia paceña va primera con 23 puntos, el Oriente subió al segundo puesto tras sumar 21 enteros y los 'aviadores', del peruano Roberto Mosquera, están en el tercer lugar con 20.

El Nacional Potosí, al mando del español Ángel Pérez, logró su segunda victoria en lo que va del torneo, al imponerse por 3-2 al Sport Boys.

Un doblete del argentino Cristian Alessandrini y una anotación de Aldo Velasco dieron el triunfo al Nacional que, no obstante, se mantiene último en la clasificación.

Descontaron para el Toro de Warnes el argentino Imanol Iriberri y Jesús Flores.

El Guabirá derrotó por 2-1 al Universitario, con goles de José Alfredo Castillo y del argentino Marcelo Aguirre. El brasileño Dionatan Machado 'Tinga' marcó para la U de Sucre.

La duodécima jornada se completará mañana con los partidos Petrolero-Real Potosí, San José-Wilstermann y The Strongest-Blooming.