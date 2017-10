El Atlético llegará a octavos si gana todo, o gana dos y el Chelsea vence al Roma

Madrid, 19 oct (EFE).- El Atlético de Madrid, que empató ayer inesperadamente en Bakú (Azerbaiyán) contra el Qarabag en la tercera jornada del grupo C de la Liga de Campeones (0-0), suma dos puntos en tres partidos y necesitará ganar sus tres duelos para estar en octavos, o ganar dos y que el Chelsea inglés gane al Roma italiano.

El panorama no es favorecedor para el Atlético, que se ha complicado sobremanera su futuro en la máxima competición continental y solo depende de sí mismo si gana los dos duelos del Wanda Metropolitano, contra el Qarabag el 31 de octubre y el 22 de noviembre contra el Roma, y el de la última jornada contra el Chelsea en Stamford Bridge, previsto para el 5 de diciembre.

Las opciones del equipo que entrena el argentino Diego Pablo Simeone para estar entre los dieciséis mejores equipos de Europa por quinta temporada consecutiva pasan, bien por esos tres duelos ganados, bien por tener algo de ayuda del Chelsea para no acudir con urgencias al duelo del Stamford Bridge londinense.

Para ese escenario, que le evitaría jugarse el pase a octavos en la casa del campeón inglés en la última jornada, el Atlético necesitaría que a sus dos victorias ante el Qarabag y el Roma se una un triunfo del Chelsea ante el conjunto romano.

Si suma esos seis puntos, el Atlético tendrá 8 y podría tener dos escenarios por delante: uno, el más deseable, el de tener tres puntos más que el Roma (ocho de los rojiblancos por cinco de los italianos) si éste pierde en el Olímpico de Roma contra el Chelsea inglés, lo que dejaría clasificados a los madrileños a falta de una jornada.

En el caso de que el Roma se imponga al Chelsea y el Atlético derrote a los italianos, ambos tendrían 8 puntos y los rojiblancos tendrían que ganar al Chelsea, o al menos hacer lo mismo que haga el Roma en el Olímpico contra el Qarabag para empatar a puntos y pasar gracias a la victoria contra el conjunto romano

Si Roma y Chelsea empatan, y contando siempre con un triunfo rojiblanco ante Qarabag y Roma, la situación sería de 8 puntos para el Atlético y 6 para el Roma, lo cual podría permitir al pase a octavos incluso con un empate rojiblanco en Stamford Bridge.

En todas las opciones, ganar los dos partidos en el Metropolitano es imprescindible para el Atlético, que tendrá que estar muy pendiente de lo que ocurra el próximo 31 de octubre en el Olímpico de Roma entre italianos e ingleses.

El capitán rojiblanco Gabi Fernández enunció tras el partido de ayer el pensamiento del vestuario: hay que ganar los tres próximos compromisos europeos, pero huyendo de la ansiedad.

"Sólo nos queda ganar los tres partidos que restan, pero vamos a ir poco a poco. Tenemos que ganar un partido en 'Champions' y esperar", declaró tras el encuentro

El técnico argentino Diego Pablo Simeone también manifestó su confianza en el grupo, que en las últimas cuatro temporadas ha superado siempre la fase de grupos y ha alcanzado dos finales de la Liga de Campeones.

"Creo mucho en los futbolistas y en el grupo y, más allá del pesimismo que invadirá este momento, trato de transmitir optimismo, porque creo en los futbolistas. Somos capaces de revertir esta situación", apuntó el técnico, que aseguró que cuando amplió su contrato por el Atlético hasta 2020 sabía "la responsabilidad que tenía por renovar".