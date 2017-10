LaLiga denuncia a Antiviolencia la presencia de Ultras Sur en el Getafe-Real Madrid

Madrid, 19 oct (EFE).- LaLiga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia "la presencia de personas vinculadas con el grupo radical/violento Ultras Sur" en el partido de la última jornada Getafe-Real Madrid para que lo "estudie y adopte las medidas necesarias".

El escrito que LaLiga envía semanalmente al Comité de Competición y a esta comisión también refleja que en el mismo encuentro, con el juego parado en el minuto 21, un espectador que vestía la equipación del Real Madrid accedió al campo y llegó a la posición de Cristiano Ronaldo "con intención aparente de saludarle".

"Atendida circunstancia por parte del jugador del Real Madrid, con la intención de que no fuese a mayores la incidencia, un miembro de la seguridad local acompaña al espectador, que no realiza ningún tipo de oposición, fuera del terreno de juego", señala el documento.

LaLiga indica en el mismo que el juego se reanudó rápidamente y destaca las medidas de prevención de la violencia adoptadas por el Getafe, como la ampliación del dispositivo de seguridad tanto por parte de la Policía Nacional como por el personal de seguridad del club.

Las otras incidencias que figuran en el escrito de denuncia se registraron en los partidos de Segunda división Osasuna-Albacete, jugado el día 12, Zaragoza-Osasuna, el día 15, y Barcelona B-Lorca, disputado el día 14.

En el campo de Osasuna unos 500 aficionados locales pertenecientes a los grupos "Lizarra" y "1987" corearon los cánticos "Puta España y puta selección" y "Zozulia muerte", en referencia al jugador visitante, y en La Romareda también unos 150 seguidores locales entonaron la frase "Todos a una puta Osasuna" en dos ocasiones.

Según LaLiga, después de esto, unos 450 aficionados visitantes de Osasuna también entonaron cánticos ofensivos hacia el Zaragoza y la capital mañana.

"La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía, que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión, de goma 2, y que le den por culo a Aragón, Osasuna, que se la goza, viendo quemarse a esa puta Zaragoza, oeoeoeo oeoe oeoeoeooeoe", cantaron.

Las medidas de prevención de actos violentos aplicadas tanto por Osasuna como por Zaragoza para los partidos mencionados, así como los mensajes de respeto mostrados en sus campos, aparecen destacados en la comunicación de LaLiga, que incluye otra denuncia por cánticos ofensivos dirigidos al Espanyol y al Real Madrid en el enfrentamiento Barcelona B-Lorca, disputado el día 14.

Éstos fueron proferidos por unos 15 aficionados del conjunto local con afirmaciones como "Si alguna vez he de matar que sea a un perico de Sarriá"; "Perico decime que se siente, tener tu casa en Cornellá, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, te tiramos Sarriá, fuiste a la montaña, y después te echamos de nuestra ciudad, bajaste de división para ser campeón, rezaremos por tu desaparición" y "Que sí que sí, que puta Real Madrid".