El líder contra el colista en el Camp Nou; Real y Atlético a disipar dudas

Madrid, 19 oct (EFE).- El Camp Nou albergará este sábado el duelo más desigual de la novena jornada de LaLiga Santander, el choque entre el Barcelona, líder, contra el Málaga, colista, mientras que el Real y Atlético tratarán de disipar sus dudas y el Valencia, segundo, recibirá al Sevilla en un duelo de aspirantes a Champions.

Por lo visto hasta el momento en este inicio de temporada, el conjunto de Ernesto Valverde, pese a ceder el primer empate del curso en el Wanda Metropolitano, no debería tener excesivos problemas ante un cuadro malacitano que no levanta cabeza.

El conjunto de José Miguel González 'Míchel' está en una situación tremendamente delicada, con tan solo un punto en su haber. Además se presentará sin uno de sus hombres clave en la medular, José Recio, sancionado, y sin el centrocampista serbio Zdravko Kuzmanovic, baja por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Incluso el meta Roberto Jiménez es duda.

Tras superar el trámite europeo del Olympiacos, el Barcelona no se fía. El pasado año el Málaga empató en el Camp Nou y venció en La Rosaleda. Los de Valverde tratarán de volver a la senda del triunfo liguero para cuanto menos mantener los cuatro puntos de ventaja que tiene sobre el Valencia, que tiene un partido bastante más complicado sobre el papel ante el Sevilla, herido en su orgullo tras la goleada sufrida en Moscú ante el Spartak.

Los hombres de Marcelino García Toral persiguen su quinta victoria consecutiva en plena fase de crecimiento y confianza, con sus piezas claves en plenitud pero con el bloque por encima de todo lo demás, al contrario que el Sevilla, cuyos últimos dos últimos compromisos -derrotas en San Mamés y en la capital rusa- han desvelado muchos de los defectos que aún tiene este proyecto de Eduardo Berizzo que ocultaron los buenos resultados del inicio liguero.

El Real Madrid vuelve a comparecer en el Santiago Bernabéu, donde este curso los resultados están siendo sorprendentemente flojos, ya que ha cedido tres empates (dos en Liga y ante el Tottenham el martes) y una derrota.

Acude el Eibar a aprovechar esta tendencia del Real Madrid, que no puede fallar si no quiere perder más terreno respecto al Barcelona. El equipo vasco también tiene necesidad de los puntos después de cuatro jornadas sin ganar que le han situado a uno de la zona de descenso.

El Atlético de Madrid también expone sus dudas, pero en su caso en Balaídos, un feudo complicado ante un rival en pleno crecimiento que parece haber dejado atrás el discreto inicio liguero.

Después de frenar al Barcelona en el Wanda Metropolitano, el empate en Bakú ante el Qarabag supo a decepción al conjunto de Diego Pablo Simeone, que está obligado a levantarse de nuevo en Vigo para no perder más terreno.

El 'EuroLeganés' tendrá una especie de 'derbi' ante el Athletic por los lazos que unen en los últimos años a la plantilla del equipo madrileño con la cantera vizcaína. Sorprendentemente, los pepineros son sextos y cierran la zona europea, pero su objetivo sigue siendo sumar cuanto antes los puntos que certifiquen su permanencia.

El Athletic recobró el optimismo con el triunfo ante el Sevilla tras una racha nefasta y ahora sus miras están puestas en encontrar la regularidad liguera que les lleve a la zona noble de la tabla, de la que le separan tres puntos.

No obstante, otro factor en cuenta será el desgaste que causa la Liga Europa, como le ocurre a la Real Sociedad y al Villarreal, que recibirán al Espanyol y a Las Palmas, equipos que anunciaban ilusión y de momento son víctimas de un comienzo de temporada flojo.

Al contrario, el Betis de Quique Setién ha tenido un arranque muy prometedor y lo tratará de aprovechar para afianzarse arriba a costa de un Alavés que es el lado opuesto de la pasada temporada a la presente.

Pese a la baja del lateral izquierdo danés Riza Durmisi, los argumentos del Betis son muy poderosos ante un Alavés que, tras ser 'reconstruido', no acaba de arrancar y es penúltimo. Los verdiblancos Zou Feddal y Víctor Camarasa vivirán un día especial al enfrentarse al equipo en el que crecieron notablemente el pasado curso.

La jornada comenzará en la matinal del sábado con el duelo de recién ascendidos entre el Levante y el Getafe, dos equipos que han demostrado estar muy bien armados con argumentos en cierto modo muy parecidos; y se cerrará el lunes con el choque entre el Deportivo y el Girona, encuentro en el que el equipo gallego intentará sumar su tercera victoria consecutiva en Riazor en busca de tranquilidad ante un rival que acude sin su goleador, el uruguayo Christian Stuani, sancionado.

- Programa de la 9ª jornada:

. Sábado:

Levante - Getafe 13.00

Betis - Alavés 16.15

Valencia - Sevilla 18.30

Barcelona - Málaga 20.45

. Domingo:

Villarreal - Las Palmas 12.00

Celta - Atlético de Madrid 16.15

Leganés - Athletic Club 18.30

Real Madrid - Eibar 20.45

. Lunes:

Real Sociedad - Espanyol 20.00

Deportivo - Girona 21.00

(Hora CET, -2 GMT)