Valverde dice que si Real Madrid quiere, aceptaría seguir más años en Dépor

El internacional uruguayo Fede Valverde, jugador del Deportivo de la Coruña, ha afirmado que le "gustaría" seguir "más años" en el conjunto gallego, al que llegó el pasado verano, en el caso de que no tuviese sitio en el Real Madrid y el club blanco lo aceptase.

Valverde fue incorporado por el Deportivo esta temporada en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio sin opción de compra y ha debutado con la camiseta blanquiazul en Primera División, tras haber jugado el curso pasado en Segunda B con el filial del Real Madrid.

En una entrevista con La Voz de Galicia, el centrocampista reflexionó sobre el rol que podría tener en su regreso al conjunto blanco la próxima temporada.

"El Madrid es uno de los mejores, si no el mejor del mundo, y tiene a los mejores jugadores del mundo. Lo está ganando todo gracias a esos jugadores. Como futbolista del Real Madrid, me alegra, pero supongo que también es una dificultad. Tiempo al tiempo", apuntó.

Preguntado sobre si se plantea seguir en el Deportivo o buscar un equipo que juegue la Liga Europa o la Liga de Campeones la próxima temporada, en caso que no tenga sitio en la primera plantilla del Real Madrid, se inclinó por seguir vistiendo la elástica blanquiazul.

"El paso que di hacia el Deportivo fue grande. Este no es un club cualquiera. Es un grande. Y yo trato de aprovechar la oportunidad que me han dado. Si me dan la oportunidad y el Madrid quiere, me gustaría quedar más años aquí. Pero es pronto para analizar esa situación", advirtió.

El joven futbolista, que esta temporada también se ha estrenado con la selección absoluta de Uruguay, matizó unas declaraciones que realizó la semana pasada a la vuelta de su último viaje internacional, cuando confesó que el seleccionador charrúa, Óscar Tabárez, se rio al contarle que en el Deportivo estaba jugando en banda y no en el centro del campo como en su país.

"Me dolió mucho, porque se pudo haber creado un conflicto entre los dos entrenadores y yo cuando no pasaba nada. La sonrisa del seleccionador por mi posición en banda no era de mofa hacia el míster. El maestro se rio porque hicimos un viaje al pasado y recordamos, cómo yo había empezado jugando de volante en categorías inferiores", precisó.

Valverde afirmó que se ha encontrado en A Coruña con una ciudad "espectacular" y reconoció que "el cambio" entre Segunda División B y Primera "es enorme".