1-0. Santos de Guápiles vence al Olimpia en el juego de ida de la Liga Concacaf

Tegucigalpa, 19 oct (EFE).- El Santos de Guápiles de Costa Rica venció hoy por 1-0 al Olimpia de Honduras, en el partido de ida de la Liga Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), en el que el equipo local pagó caro sus desaciertos en ataque, principalmente en el primer tiempo.

El juego, que por ratos se volvió aburrido, quizá por la ausencia de aficionados, se dio para los dos equipos, aunque las ocasiones de gol que tuvieron durante todo el partido fueron escasas.

El partido se disputó en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, norte de Honduras, a puerta cerrada, sin público, por una sanción de seis partidos que está cumpliendo el Olimpia por incidentes en el Estadio Nacional de Tegucigalpa jugando por el mismo torneo ante el Alianza de El Salvador.

El Olimpia tuvo las mejores ocasiones de anotar al primer minuto por medio de su capitán Carlo Costly por la izquierda, y al ocho en piernas de Roger Rojas por la derecha, pero ambos al encarar al portero del Santos, Bryan Morales, tiraron desviado.

Por el Santos, las más claras ocasiones las tuvieron Ever Solórzano al minuto 13 y Kenneth Dixon al 27.

Solórzano tiró desviado frente al marco, mientras que un lanzamiento libre de Dixon fue tapado por el portero del Olimpia, Donis Escober.

El equipo costarricense intentaba ordenarse en el medio campo, pero fue errático al llegar al área rival, lo que también ocurrió en varias jugadas del Olimpia, que tuvo otras oportunidades de anotar con Michael Chirinos y Alexander López.

El empate quizá fue lo más justo en el primer tiempo para los dos equipos centroamericanos.

En la segunda parte el Olimpia entró más agresivo, con juego por los extremos y el centro, pero sin llevar mayor peligro a la portería rival.

Al minuto 54 Alexander López envió un potente disparo rasante que pasó cerca del tubo izquierdo de la meta del Santos.

El equipo costarricense se tiró más a defenderse para cerrarle los espacios al Olimpia y esperar el contragolpe.

Cuando más atacaba el Olimpia, el Santos se puso a ganar al minuto 61 por medio de Wilmer Azofeifa, quien disparó por bajo desde fuera del área. La pelota al parecer fue ligeramente desviada por el defensa del Olimpia Andrés Quejada.

Tras el gol en contra el Olimpia buscó rescatar el juego, en tanto que el Santos se defendía y se olvidaba de atacar.

La desesperación parecía hacer mella en los atacantes del Olimpia, que seguían imprecisos, lo que aprovechaba el Santos para buscar anotar un segundo gol, que no llegó, pero al final se fue de San Pedro Sula con el triunfo.

El partido de vuelta entre ambos equipos se jugará en San José el 26 de octubre.

Ficha técnica:

0. Olimpia: Donis Escober; Ever Alvarado (Javier Estupiñán m.83), Johnny Palacios, Andrés Quejada, Danilo Tobías; Alexander López, Luis Garrido (Gerson Rodas m.64), Bryan Moya, Michael Chirinos; Roger Rojas (Carlos Mejía m.70) y Carlo Costly.

Seleccionador: Carlos Restrepo.

1. Santos de Guápiles: Bryan Morales; Ian Smith, Eder Monguio, Youstin Salas, Juan Diego Madrigal; Marvin Obando, Wilmer Azofeifa, Kenneth Dixon (Leonardo Adams m.66), Edder Solórzano; José Garro y Osvaldo Rodríguez (Reimond Salas m.81).

Seleccionador: Johnny Chaves.

Goles: 0-1, m.61: Wilmer Azofeifa.

Árbitro: Ismail Elfath, de Estados Unidos. Amonestó con cartulina amarilla a Kenneth Dixon y Marvin Obando del Santos de Guápiles, y a Danilo Tobías y Carlos Mejía del Olimpia.

Incidencias: Partido de ida de la final de la Liga Concacaf por el área de Centroamérica jugado en el Estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula.