Arsenal, Lazio, Zenit y Steaua apuntan a dieciseisavos

Madrid, 19 oct (EFE).- El Arsenal, el Lazio, el Zenit San Petersburgo y el Steaua Bucarest, que prolongaron el pleno de triunfos tras la tercera jornada, apuntan a los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

La sesión, plagada de goles, subrayó el talante anotador del brasileño William José, que marcó cuatro de los seis tantos que la Real Sociedad endosó en Macedonia al Vardar Skopje y que relanza las opciones españolas.

El argentino Emiliano Ariel Rigoni firmó los tres del Zenit San Petersburgo contra el Rosenborg. Dos marcaron el francés del Steaua Bucarest Harlem-Eddy Gnohere y el serbio del Lazio Sergej Milinkovic-Savic y el marfileño del Young Boys Roger Assale.

El Dinamo Kiev, el Braga y Milán, que optaban a sumar por victorias sus partidos en Europa, fallaron en sus respectivos intentos. El conjunto ucraniano no pasó del empate ante el Young Boys suizo, que jugó los últimos diez minutos con un jugador menos por la expulsión de Sekou Sanogo Junior.

El Milan, por su parte, fue incapaz de batir en San Siro al AEK Atenas del español Manolo Jiménez (0-0). El cuadro italiano sigue al mando del grupo seguido por el conjunto heleno. El Rijeka venció en Viena (1-3) y reactiva sus opciones.

El Braga también cayó contra el Ludogorets (0-2) y perdió el liderato del Grupo C en favor del equipo búlgaro. El Hoffenheim ganó su primer partido en la competición a costa del Estambul Besaksehir (3-1) aunque sus opciones siguen reducidas.

El Athletic, que no pasó del empate frente el Ostersund sueco y el Everton, son alguna de las grandes decepciones de la competición, que alcanzó su ecuador en la fase de grupos. El futuro europeo del Villarreal está aún en el aire después de empatar en el estadio de La Cerámica contra el Slavia Praga (2-2) en el choque por el liderato del Grupo.

El conjunto español enmendó una desventaja de dos goles pero no pudo completar la remontada que hubiera disparado sus expectativas continentales.

Fue el Lazio el que dio un paso al frente en el choque con más alicientes del jueves. Venció a domicilio al Niza (1-3), en un encuentro entre los dos equipos dominadores del Grupo K y al que ambos llegaban con las dos victorias previas como bagaje. Pero el conjunto romano, en alza tras vencer el pasado fin de semana al Juventus en la Serie A, remontó la ventaja inicial de su rival, que se adelantó por medio del italiano Mario Balotelli.

Después, un doblete del serbio Sergej Milinkovic-Savic y el tanto del ecuatoriano Felipe Caicedo sellaron el éxito transalpino, que domina el grupo que completan el Zulte-Waregem y el Vitesse, que firmaron tablas (1-1).

Más sufrió el Arsenal, que solo pudo obtener el triunfo en Belgrado a cinco minutos de final (0-1) gracias al francés Oliver Giroud. Para entonces, el Estrella Roja se había quedado con un hombre menos por la expulsión de Milan Rodic. El conjunto de Arsene Wenger avista la siguiente fase en un cuarteto en el que el BATE Borisov acentuó el mal momento del Colonia (1-0), colista.

El Zenit San Petersburgo también prolongó su racha. Superó en Rusia al Rosenborg (3-1) y amplió a tres su relación de triunfos. El 'hat trick' del argentino Emiliano Ariel Rigioni acabó con el cuadro noruego. Mientras, la Real Sociedad se asienta en la pelea por la segunda plaza. Acentuó su mejoría con la goleada de la jornada. En Macedona marcó seis tantos. Cuatro fueron de William José. Mikel Oyarzabal y Alberto De la Bella completaron el registro (0-6).

El Steaua se afianzó como dominador del Grupo G con los tres puntos que obtuvo en Israel frente el Hapoel Beer Sheva (1-2). El doblete de Harlem Eddy Gnohere encarriló la victoria visitante, puesta en entredicho a cinco minutos del final con el gol del español Isaac Cuenca para el combinado hebreo.

Mientras, el Lugano salió airoso de la visita del Viktoria Plzen y venció por 3-2 para disparar sus esperanzas clasificatorias.

El Marsella reafirmó su mejoría y sus esperanzas con la victoria ante el Vitoria Guimaraes (2-1), que le sitúan segundo en el Grupo I, por detrás del Salzburgo, que no falló en su visita a Turquía para medirse al Konyaspor (0-2).

El Athletic, por el contrario, complicó su futuro europeo. No pasó el empate en Suecia ante el Ostersund (2-2). Tuvo el partido perdido, pero el gol de Iñaki Williams en el tramo final evitó el hundimiento vasco. El Zorya, que ganó al Hertha Berlín, colista (2-1), es ahora el propietario del segundo lugar del Grupo J.

El Everton se hunde en Europa. Cayó en Goodison Park con el Lyon (1-2), que reactivó con los tres puntos sus posibilidades en un cuarteto que domina el Atalanta, que aprovechó la victoria con el Apollon para hacerse con el primer puesto.