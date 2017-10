El Bolívar intentará afianzarse en el liderato a costa del Guabirá

La Paz, 20 oct (EFE).- El Bolívar buscará afianzarse como líder del Torneo Clausura boliviano a costa del Guabirá, con la mira puesta en lo que hagan el Oriente Petrolero y el The Strongest, sus inmediatos perseguidores en la clasificación.

Los 'celestes, primeros con 23 puntos, deberán hacerse respetar en casa este sábado para tomar distancia de los 'refineros' y 'atigrados', que les pisan los talones con 21 unidades.

El Bolívar tiene, además, la misión de rehacer su imagen ante su hinchada venciendo a los "diablos rojos" de Montero, tras la paliza por 5-1 recibida en su visita al Oriente Petrolero el miércoles.

El plantel 'refinero', del boliviano Eduardo Villegas, visitará el sábado al Real Potosí, a 4.000 metros de altitud, con el objetivo de obtener un resultado que le permita no perder la pisada al líder.

El The Strongest, del venezolano Daniel Farías, también jugará de visitante ante el San José, dirigido por el argentino Néstor Clausen, en el que, se prevé, será uno de los partidos más reñidos de la decimotercera jornada.

El Tigre de La Paz tiene en su cuenta tres triunfos consecutivos, dos como visitante, lo que le obliga a ir a Oruro por los tres puntos para mantenerse entre los primeros en la clasificación.

Sin embargo, no la tendrá fácil, ya que los 'santos' llegarán al encuentro animados por el 3-1 propinado al Wilstermann el jueves.

Los 'aviadores', comandados por el peruano Roberto Mosquera, recibirán en Cochabamba a un vapuleado Universitario, que no logra levantar cabeza en el torneo.

El Rojo, que hasta hace un par de jornadas lideró el torneo, ocupa actualmente el cuarto lugar con 20 puntos y lleva una racha negativa de tres derrotas al hilo que intentará revertir.

El Sport Boys y el Petrolero se enfrentarán el domingo en casa del Toro de Warnes.

La jornada se completará el lunes cuando el Blooming, del costarricense Jeaustin Campos, reciba al Nacional Potosí, dirigido por el español Ángel Pérez.

- Partidos de la decimotercera jornada del torneo Clausura:

21.10: Bolívar-Guabirá, Real Potosí-Oriente Petrolero.

22.10: San José-The Strongest, Wilstermann-Universitario, Sport Boys-Petrolero.

23.10: Blooming-Nacional Potosí.

- Clasificación:

EQUIPO PTS.

.1. Bolívar 23

.2. Oriente Petrolero 21

.3. The Strongest 21

.4. Wilstermann 20

.5. Blooming 17

.6. Petrolero 16

.7. San José 16

.8. Sport Boys 15

.9. Guabirá 14

10. Real Potosí 14

11. Universitario 12

12. Nacional Potosí 8.