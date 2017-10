Junior y Santa Fe se batirán para arrebatar el liderato al Atlético Nacional

Bogotá, 20 oct (EFE).- Junior y Santa Fe se enfrentarán este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla con el objetivo de arrebatarle el liderato al Atlético Nacional, que ya jugó su encuentro de la jornada 16 de la liga colombiana el pasado 17 de septiembre cuando venció por 3-0 al Cortuluá.

Barranquilleros y bogotanos, que comparten el segundo puesto del Clausura con 31 puntos, buscarán un triunfo que les permita igualar a Nacional, líder con 34 unidades.

El Junior, que igualó 1-1 el pasado miércoles con Independiente Medellín en el partido de ida de la final de la Copa Colombia, espera conseguir ante Santa Fe su octava victoria consecutiva como local en esta liga en la que además no ha recibido goles en el Metropolitano.

Para intentar anotarle un gol al Junior en Barranquilla, el club capitalino tendrá como novedad al artillero Humberto Osorio Botello, exjugador del Real Valladolid español, quien no ha disputado minutos en el actual torneo por diferentes lesiones que sufrió.

También estarán disponibles el lateral derecho Víctor Giraldo, el creativo argentino Omar Pérez, el central José David Moya y el centrocampista Juan Daniel Roa, quienes ya se recuperaron de sus dolencias.

Otro de los encuentros interesantes de la jornada será el que disputen el domingo en Bogotá Millonarios y el Once Caldas de Manizales, que buscará en la capital colombiana un triunfo para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la fase de 'play-offs'.

Una de las bajas que tendrá el Once Caldas, en el puesto 13 con 17 puntos, es la del extremo Johan Arango, ausente de la convocatoria por cometer actos de indisciplina.

Millonarios, que renovó este miércoles por dos años el contrato del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, buscará su tercer triunfo consecutivo para consolidarse en la parte alta de la tabla.

El Independiente Medellín, por su parte, visitará el sábado a La Equidad, que dirige el exseleccionador de Honduras y Ecuador Luis Fernando Suárez, con el objetivo de conseguir un triunfo luego de cinco jornadas sin victorias.

El club antioqueño, décimo con 19 unidades, no contará con el centrocampista Juan Fernando Quintero, quien sufrió un desgarro miofascial de isquiotibial izquierdo en el partido ante Junior por la Copa Colombia.

Tampoco estará el delantero argentino Valentín Viola, que tiene una fascitis traumática en el pie izquierdo y estará ausente por tres semanas.

El América de Cali, que empató el jueves 1-1 en su visita a Tigres y ocupa uno de los dos puestos de descenso, buscará un triunfo el martes en su visita a Patriotas para salir de la zona de peligro y escalar más arriba del octavo puesto que hoy ocupa.

De otro lado, el Deportivo Cali buscará en Montería un triunfo ante el Jaguares tras acordar la salida del entrenador Héctor Cárdenas por los malos resultados del equipo, que ocupa la casilla 11 con 19 enteros.

La jornada la completarán los partidos Envigado-Atlético Huila y Deportes Tolima-Atlético Bucaramanga el sábado, mientras que el domingo también se jugarán los encuentros Alianza Petrolera-Tigres y Rionegro Águilas-Deportivo Pasto.

Partidos de la jornada 16:

21.10: Envigado-Atlético Huila, Deportes Tolima-Atlético Bucaramanga, La Equidad-Independiente Medellín y Junior-Santa Fe.

22.10: Jaguares-Deportivo Cali, Millonarios-Once Caldas, Alianza Petrolera-Tigres y Rionegro Águilas-Deportivo Pasto

24.10: Patriotas-América de Cali.

- Clasificación:

EQUIPO PTS.

.1. A. Nacional 34

.2. Junior 31

.3. Santa Fe 28

.4. La Equidad 24

.5. Millonarios 22

.6. Deportes Tolima 21

.7. Jaguares 20

.8. América 20

.9. Cortuluá 20

10. Ind. Medellín 19

11. Deportivo Cali 19

12. Tigres 18

13. Once Caldas 17

14. Envigado 17

15. Atl. Bucaramanga 15

16. Deportivo Pasto 15

17. Atlético Huila 14

18. Patriotas 14

19. Alianza Petrolera 14

20. Rionegro Águilas 12.