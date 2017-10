Kane no se ve lejos del Balón de Oro y dice que ganarlo sería "un sueño"

Harry Kane, delantero inglés del Tottenham Hotspur, no se ve lejos de ganar el Balón de Oro y ha asegurado que conseguir el prestigioso premio algún día sería "un sueño".

En un adelanto del programa 'Football Focus' de la cadena británica BBC que se ha emitido este viernes, Kane, el único candidato inglés al galardón, dijo que estar nominado junto a otros grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar "es maravilloso".

"Es genial estar en la lista. Estar nominado con todos esos grandes nombres es fantástico", expresó el delantero del Tottenham. "Creo que todavía me queda mucho trabajo para estar ahí arriba y pelear por el trofeo, aunque no creo que esté tan lejos", subrayó.

"Si uno se fija en el año que he tenido puede ver que ha sido fantástico. Ahora lo que tengo que hacer es ir mejorando cada año. No voy a ocultar que ganar el Balón de Oro un día sería un sueño", afirmó Kane.

El internacional inglés, de 24 años, ha visto portería en 43 ocasiones en 37 partidos en 2017 entre su club y la selección.