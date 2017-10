El Oporto busca mantener el liderato de la Liga ante el Paços de Ferreira

Lisboa, 20 oct (EFE).- El Oporto de Iker Casillas recibe este sábado al Paços de Ferreira en la novena jornada de la Liga portuguesa, en la que buscará una nueva victoria que le permita mantenerse como líder de la competición.

El domingo será el turno del Benfica, que viaja al estadio del Desportivo das Aves, y del Sporting, que espera en casa al Chaves. Ambos equipos continuarán su persecución al líder.

Tras dos fines de semana sin Liga por el parón de selecciones y la Copa de Portugal, el Oporto retoma la competición con esperanzas de mejorar su último resultado, un empate en el "clásico" que jugó en el estadio del Sporting en el que no consiguió transformar su superioridad estadística en goles.

El resultado (0-0) -la primera vez que el Oporto se dejó puntos esta temporada- permitió a los blanquiazules mantener su primer puesto en el campeonato, con dos puntos de ventaja sobre el Sporting y cinco sobre el Benfica.

Desde entonces, el equipo dirigido por el técnico luso Sérgio Conceição goleó en Copa al Lusitano de Évora (6-0), con tantos del camerunés Vincent Aboubakar (2), el español Iván Marcano, los brasileños Otávio y Wenderson Galeno y el luso Hernâni.

Los "dragones" jugaron también la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Leipzig en Alemania, donde perdieron por 3-2, en un partido con polémica porque Iker Casillas se quedó en el banquillo.

En esta jornada de Liga el Oporto recibe al Paços de Ferreira, equipo que figura décimo en la tabla y que intentará recuperarse de su eliminación temprana en la Copa de Portugal a manos del Académica de Coimbra.

Para este compromiso los "dragones" sólo tienen la baja del delantero brasileño Soares, que se está recuperando de una lesión.

Por su parte, el Benfica no supo aprovechar el empate en el "clásico" entre Sporting y Oporto, y también igualó su partido de la última jornada, en la que el gol del brasileño Jonas en el minuto 2 fue insuficiente para superar al Marítimo (1-1).

Las "águilas" se redimieron del empate con una victoria en Copa ante el modesto Olhanense (0-1) en la que marcó el brasileño Gabriel Barbosa.

Sin embargo, no lograron evitar la derrota en Liga de Campeones, donde un error del joven portero belga Svilar dio la victoria al Manchester United en la Luz (0-1) dejando al Benfica en una posición delicada, con cero puntos.

Los encarnados intentarán mejorar su desempeño en Liga ante el colista Desportivo das Aves, que sólo tiene un triunfo en ocho partidos disputados.

El técnico portugués Rui Vitória tiene a toda la plantilla a su disposición para este partido.

El último de los tres "grandes" en saltar al césped será el Sporting, segundo en la tabla, que acaba de vencer en Copa al Oleiros por 2-4, con goles de los portugueses João Palhinha (2) y Rafael Leão y del brasileño Matheus Oliveira.

Los "leones" también jugaron esta semana en Liga de Campeones y no pudieron evitar la derrota en el campo del Juventus italiano (2-1), lo que les hizo caer a la tercera posición del grupo.

En esta novena jornada de Liga, los verdiblancos recibirán el domingo en casa al Chaves, que es undécimo en la clasificación y el año pasado consiguió una victoria y un empate en los partidos frente al conjunto de Lisboa.

Jorge Jesus sólo tiene lesionado al argentino Alan Ruiz, que seguirá fuera del campo durante varios partidos.

La jornada finalizará el lunes con los enfrentamientos entre el Moreirense y el Braga, y entre el Vitória Guimarães y el Portimonense.

- Partidos de la novena jornada:

.Viernes

Estoril - Boavista

.Sábado

Feirense - Rio Ave

Vitória de Setúbal - Marítimo

Oporto - Paços de Ferreira

.Domingo

Tondela - Belenenses

Desportivo de Aves - Benfica

Sporting - Desportivo de Chaves

.Lunes

Moreirense - Braga

Vitória Guimarães - Portimonense.

Sandro Cantante