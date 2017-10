El City vuelve a golear, el Chelsea gana y el United encalla en Huddersfield

Londres, 21 oct (EFE).- El Manchester City sumó este sábado su octava victoria en nueve partidos de Premier League tras golear en casa al Burnley, en una jornada en la que el Chelsea sufrió más de lo esperado para derrotar al Watford y el Manchester United inauguró su casillero de derrotas al caer ante el recién ascendido Huddersfield Town.

El conjunto entrenado por Pep Guardiola superó en casa con más eficacia que brillantez al Burnley, que este curso ya ha hecho sudar a los 'grandes': victorias en casa de Chelsea (2-3) y Everton (0-1) y empates en Wembley con el Tottenham (1-1) y en Anfield ante el Liverpool (1-1).

Con Agüero -de vuelta en el 'once' tras su rotura de costilla- y Bernardo Silva en la alineación titular en lugar de Gabriel Jesús y Sterling, los 'Citizens' pudieron con los 'Clarets gracias a los goles del 'Kun' (m.30), Otamendi (m.73) y Sané (m.75).

El tanto de Agüero le colocó en lo más alto de la lista de máximos artilleros en la historia del conjunto inglés, empatado a goles (177) con el legendario delantero Eric Brook.

"Es la primera derrota del Burnley a domicilio esta temporada. Creo que hicimos un gran partido. La primera parte fue algo lenta, pero sabíamos que no iba a ser fácil tras la Champions League. En la segunda mitad, menos los cinco primeros minutos, tuvimos la posesión y jugamos muy bien, con control. Estoy muy contento porque seguimos ganando partidos y eso es clave", aseguró Guardiola tras el duelo.

El triunfo del City, unido a la sorprendente derrota del Manchester United en casa del recién ascendido Huddersfield Town (2-1), deja al equipo de Pep todavía más líder de la Premier League, con cinco puntos de ventaja sobre sus vecinos.

Mientras los azules de Manchester ganaban, los rojos sufrían un tropiezo histórico a manos del recién ascendido Huddersfield Town (2-1) y estrenaban su casillero de derrotas esta temporada en la liga.

Aunque jugó con 'pesos pesados' como De Gea, Mata, Valencia, Lukaku o Matic, el equipo de José Mourinho acusó en exceso la resaca continental y cayó en el John Smith Stadium castigado por los errores defensivos.

En apenas cinco minutos, del 28 al 33, el Huddersfield le había endosado un 2-0 a un United que sólo había recibido dos goles en las ocho jornadas anteriores de liga.

Primero el australiano Mooy, tras un error en la entrega de Mata, y después Depoitre, al fallar Lindelöf en un saque largo del portero rival, vieron portería en los de casa. Rashford descontó en la recta final, pero la reacción del equipo de Mourinho no se consumó y los 'Terriers', que llegaban al duelo tras encadenar seis partidos sin ganar, celebraron su primer triunfo sobre el United desde 1952.

"Ganó el mejor equipo. Es así de simple. Hay que darles el crédito que merecen. Tuvieron una actitud diferente de la nuestra y la motivación y el deseo que nos faltó a nosotros. Todos en el estadio sintieron en los primeros minutos que un equipo estaba preparado para darlo todo y el otro no. Mis jugadores quizá lo sintieron en el descanso", dijo Mourinho al término del partido.

"Es un shock y estoy sorprendido. Ahora tengo que analizar y cambiar cosas, aunque éste no es el momento. Tenemos que felicitar a los ganadores porque lo buscaron más que nosotros", expresó el técnico portugués, visiblemente decepcionado.

Además, en el partido que abrió la jornada sabatina, el vigente campeón, el Chelsea, sufrió más de lo esperado para doblegar en Stamford Bridge al Watford (4-2).

Después de caer en las últimas dos fechas de Premier ante Manchester City (0-1) y Crystal Palace (2-1) y empatar en Liga de Campeones con el Roma (3-3), los hombres de Antonio Conte necesitaban volver a sumar de a tres para disipar dudas y no dejar escapar el tren de cabeza.

Azpilicueta, con un tanto a falta de tres minutos para el final, y Batshuayi, con un doblete, acudieron al rescate de los 'Blues', que sudaron tinta para dejar los tres puntos en casa.

Pedro, Azpi y Batshuayi en dos ocasiones vieron portería para los del suroeste de Londres, mientras que en los 'Hornets' fueron Doucouré y Pereyra los encargados de cantar gol.

También ganaron este sábado el Newcastle United, que se impuso por 1-0 al Crystal Palace -gol de Mikel Merino- y se aupó hasta la sexta plaza en la clasificación; el Bournemouth 1-2 en casa de un Stoke que cae a puestos de descenso; y el Leicester, que con Michael Appleton como entrenador interino, asaltó el Liberty Stadium de Swansea (1-2).

El partido que cerró la jornada sabatina, el Southampton-West Bromwich Albion, cayó del lado del equipo de Mauricio Pellegrino, que dejó los tres puntos en casa gracias a un golazo del marroquí Sofiane Boufal.

La novena fecha, que arrancó el viernes con la goleada del Brighton en casa del West Ham (0-3), se completa el domingo con dos partidazos: Everton-Arsenal (12:30 GMT) y Tottenham Hotspur-Liverpool (15:00 GMT).