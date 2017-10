Guardiola: "Pensaba que estas cosas no pasarían en el siglo XXI"

Londres, 21 oct (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, volvió a manifestar este sábado su malestar por la situación política que se vive en Cataluña y aseguró que es "un día muy triste para Europa, para el mundo y para la democracia", después de que el Gobierno activara el artículo 155 de la Constitución.

"Es un día muy triste para toda Europa, para todo el mundo y para la democracia, después de que hayan hecho lo que han hecho. Pensaba que en el siglo XXI ya no pasarían estas cosas, y eso que el Parlament es mucho más antiguo que el Congreso español. Sin embargo, desafortunadamente, ha pasado", declaró Guardiola al poco de finalizar el encuentro de Premier League entre el City y el Burnley (3-0).

"Estoy muy triste. Al final la gente ha olvidado que lo que queríamos era votar. Lo único que buscábamos era escuchar lo que decía el pueblo catalán. Y probablemente éste no hubiera querido la independencia, o sí. Pero ni esto nos han dejado hacer", subrayó el entrenador.

Guardiola insistió en que "cualquier demanda de la sociedad es más importante que cualquier Ley, incluida la Constitución" y dijo que esperaba que la medida aplicada por el Partido Popular "no despierte violencia en ninguna parte".

"El Gobierno del PP, evidentemente con la ayuda del PSOE y de Ciudadanos han hecho una cosa que espero que no despierte violencia en ninguna parte", expresó. "Lo único que queríamos era que votar y que nos escucharan, y cualquier demanda de la sociedad es más importante que cualquier Ley, incluso que la Constitución", agregó el catalán.