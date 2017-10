Túnez, Francia, el Mundial de Rusia.... el dilema de Ben Yedder

Con siete goles en diez partidos de una temporada condicionada por la cita mundialista en Rusia, el delantero franco-tunecino Wisam Ben Yedder atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera.

Cumplidos 27 años, el futbolista nacido en la localidad francesa de Sarcelles, en el extrarradio del norte de París, en el seno de una familia de inmigrantes tunecinos, se ha asentado en el Sevilla tras una carrera deportiva asociada en sus inicios al Toulouse, al que llegó en 2010 procedente del UJA Alfortville.

Unos números y una edad que le colocan, si la temporada no se tuerce, en el momento adecuado de madurez y efectividad necesarios para un atacante que aspire a demostrar su calidad en un Mundial, el mejor de los escenarios posibles.

El problema, sin embargo, es identitario: francés de nacimiento y tunecino de origen, puede aún jugar en las dos selecciones. O con Francia, ya clasificada y con una delantera de muchos quilates en el que es muy difícil hallar hueco.

O Túnez, a la que le sirve un empate en casa en la última jornada -prevista para el próximo 6 de noviembre- frente a Libia para volver a mundial, para cuya fase final no se clasificada desde 1994, y en el que sería la máxima estrella.

Y ahí está el dilema. La Federación tunecina de Fútbol (FTF) admitió esta semana que lleva meses intentado convencer a Ben Yedder para que se sume su calidad y sus goles a una renacidas "Águilas de Cartago".

Pero que siempre ha recibido una respuesta negativa del entorno y del jugador, que ya fue internacional con Francia sub-21 en nueve ocasiones, con tres goles en su haber.

"Hemos bajado los brazos. Después de varios intentos, creemos que es momento de cerrar el expediente Ben Yedder. Le deseamos suerte", explica a Efe una fuente vinculada a la FTF.

En privado, otros miembros no entienden el empecinamiento del jugador, "al que se le ofrece la posibilidad de ser titular en el mayor escaparate del mundo", y comparan la situación con el fracaso también vivido con Hatem ben Arfa.

El media punta franco-tunecino del Newcastle y el París Sant Germain desoyó igualmente el cortejo de Túnez- país de origen de su familia- y apostó por los "bleus", con los que fue internacional en quince ocasiones.

Sin embargo, nunca fue convocado para el Mundial y solo llegó a entrar en la lista definitiva para la Eurocopa de 2012, en la que jugó el último partido de la fase de grupos, con derrota de Francia frente a Suecia.

Como a Ben Yedder, el requerimiento de Túnez le llegó en víspera de un Mundial, el de Alemania 2006, cuando el jugador despuntaba en el Lyon y era fijo en las categorías inferiores de la selección francesa.

"Ben Yedder está a un nivel magnífico. Pero no creo que sea suficiente para hacerse un hueco en la delantera de Francia, donde hay una enorme competencia", señala a Efe un exinternacional tunecino.

"A día de hoy tiene por delante a jugadores como Griezman, Giroud o Mbappe. Incluso el propio Benzema a pesar de los problemas que tiene. Quizá debería replanteárselo. Túnez ha formado una buen equipo y jugar un Mundial es algo muy grande. Una oportunidad que no todos los jugadores tienen", afirma.

Delante, parece más potente la determinación, que según su entorno, tiene Ben Yedder de hacerse hueco en una selección con opciones de victoria- pese a que ésta no sea, quizá, a día de hoy la mejor versión de Francia.

Y el ejemplo de otro tunecino que optó por el mayor nivel del país en el que nació, y que ha disfrutado de un Mundial: el centrocampista del Juventus de Turín Sami Khedira, fijo en el centro del campo de la selección campeona del mundo.