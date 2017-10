0-0. Corinthians gana a Colo Colo en penaltis y salen campeonas Libertadores

Asunción, 21 oct (EFE).- Las brasileñas del Corinthians se encumbraron hoy campeonas de la Copa Libertadores femenina al vencer al chileno Colo Colo en su primera participación en el torneo y tras una larga tanda de penaltis al término de un partido que merecieron ganar durante los 90 minutos en los que les faltó puntería.

Tuvieron que sufrir hasta el decimocuarto penal las del 'Timao' para cantar el alirón gracias al error en un disparo fuera de la defensa de Colo Colo Rocio Soto.

Y eso que comenzaron la tanda de penaltis de la peor manera las brasileñas, con un primer disparo lanzado desde los once metros de Carina Fernandes, pero dos paradas de la arquera Leticia 'Lelé' Izidoro dieron la vuelta a la situación para salir campeonas.

Demasiada agonía para un conjunto, el Corinthians, que disputó un gran partido durante el tiempo reglamentario en el que salieron decididas a dominar el partido con una presión alta en la salida del balón de las chilenas, con las laterales muy arriba y un gran marcaje de Paula Pires a la delantera paraguaya del Colo Colo Gloria Villamayor, principal peligro de las albas.

No fue hasta los 20 minutos cuando comenzó a verse la diferencia entre ambos equipos y cuando las brasileñas dieron un pase al frente para asediar, sin resultado, la portería de Carolina Armijo.

La falta de puntería ocasional y las intervenciones milagrosas de la arquera chilena, como la que sacó con la punta del pie derecho en un mano a mano a Raquel Fernandes tras una gran jugada de la delantera brasileña entrando por el centro de la zaga.

El cortocircuito del juego colocolino resultó buena táctica para las futbolistas del Corinthians, que parecían multiplicarse y ganar cada balón dividido mientras Villamayor se peleaba en la banda izquierda con 'Paulinha' Pires en las escasas oportunidades de las que dispuso.

La segunda mitad comenzó como un calco de la primera pero con las brasileñas más determinantes aún, quienes hicieron que la guardameta Armijo tuviera que lucirse en varias ocasiones.

En el minuto 57 sacó otro mano a mano, esta vez a Pinheiro saliendo hasta el borde del área, y en el minuto 64 despejó un gran disparo de Kerolin Israel desde la derecha que envió a córner.

El 'Timao' veía como sus ocasiones se sucedían pero no concretaban el gol para abrir el marcador mientras los minutos se acababan y los cambios daban aire fresco a ambos equipos para el empujón final.

La agonía se multiplicó a seis minutos para cumplir los 90, ya que a la ausencia del gol se sumó la expulsión de Fernandes en el Corinthians por un patada desde el suelo a una rival tras una jugada en el área del conjunto chileno.

Corinthians se convirtió en el tercer equipo brasileño en levantar la Copa Libertadores tras las tres ocasiones en las que salieron campeonas las jugadoras del Sao José y las dos coronas del Santos.

Para más mérito, las brasileñas llegaron a la final contando sus partidos por victorias y un juego vistoso, de calidad y descarado al ataque.

Ficha técnica:

0. Colo Colo: Carolina Armijo; Rocío Soto, Carla Guerrero, Geraldine Leyton, Camila Sáez; Ana Gutierrez (m.73, Nathalie Quezada), Claudia Soto, Karen Araya; Gloria Villamayor, Yessenia Huenteo y Bárbara Múñoz.

Entrenador: Carlos Alberto Veliz.

0. Corinthians: Leticia Izidoro; Ingrid Frisanco, Tamirez Souza, Yasmine Assis, Paula Pires; Daiane Rodrigues, Grazielle Pinheiro (m.83, Carina Fernandes), Patricia Paduim (m.73, Ana Araujo), Monique Dos Santos (m.90+2, Byanca Alves); Kerolin Israel y Raquel Fernandes.

Entrenador: Arthur Rivas.

Penaltis: 0-0: Fernandes, fuera. 1-0: Villamayor, gol. 1-1: Rodrigues, gol. 2-1: Araya, gol. 2-2: Israel, gol. 3-2: Quezada, gol. 3-3: Frisanco, gol. 3-3: C. Soto, para Izidoro. 3-4: Alves, gol. 4-4: Guerrero, gol. 4-4: Assis, para Armijo. 4-4: Sáez, para Isidoro. 4-5: Araujo, gol. 4-5: R. Soto, fuera.

Árbitro: Eryerlitz Escalona (Venezuela). Expulsó con roja directa a Raquel Fernandes en el minuto 84. Amonestó a Dos Santos.

Incidencias: partido correspondiente a la final de la Copa Libertadores femenina jugado en el estadio Arsénico Erico, en Asunción.