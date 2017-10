3-1. España acaba con la revelación del torneo Irán y ya está en semifinales

Nueva Delhi, 22 oct (EFE).- España ofreció hoy su mejor versión en el Mundial Sub'17 de la India al derrotar con solvencia y un contundente 3-1 al equipo revelación del torneo, Irán, una selección que había salvado con holgura todos sus partidos previos pero hoy no fue rival para los de Santi Denia.

Con la goleada, España pasa a semifinales donde se enfrentará con Mali y confirma su trayectoria ascendente en un torneo en el que ya es claramente uno de los favoritos a la victoria final.

España se tomó muy en serio el partido ante Irán. Los precedentes de los persas no eran para tomarlos a la ligera: habían bailado a Alemania con un 4-0 y hecho y deshecho a su antojo en todos los partidos del campeonato, erigiéndose en el equipo revelación del Mundial juvenil.

Los españoles sin embargo elevaron y mucho la exigencia sobre el terreno hoy para los iraníes. Los de Santi monopolizaron el balón, lo movieron hasta que el hastío hiciera al oponente cometer errores y lo partieron cuando mostró su debilidad.

Así lo hicieron a los 12 minutos. Tras 24 pases, la pelota llegó a los pies de Ferrán Torres; el extremo valencianista rompió por derecha y cruzó pasado para encontrar a Sergio Gómez que centró a Abel Ruiz en el punto de penalti.

El barcelonista disparó al cuerpo del central Esmaeil Zadeh, pero recogió el rechace y fusiló sin compasión al portero iraní.

Tras el gol, España siguió a lo suyo, esperando la oportunidad de volver a asestar otro golpe que a punto estuvo de llegar en una nueva internada de Ferrán que provocó el fallo del cancerbero Zadeh para que César Gelabert perdonara a placer.

El partido llegó al descanso sin más novedad, y a la vuelta Irán decidió elevar la intensidad en su defensa.

El equipo de Abbas Chamanian intensificó la presión en la salida de la pelota de España, pero el juego al primer toque de los juveniles de Santi Denia hacía prácticamente imposible su éxito.

Ferrán Torres martilleaba una y otra vez por derecha, pero iba a ser Sergio Gómez con un misil desde lejos quien haría subir el segundo tanto al marcador (m.60)

Con el marcador de cara e Irán subiendo a la desesperada, España aprovechó un contragolpe frenético para que está vez fuera Moha quien entrara por derecha para servir a Ferrán Torres el tercero.

Irán no bajó los brazos y apenas dos minutos después un balón largo en el que Hugo Guillamón se confió encontró la cabeza de Sayaad, que en semifallo dejó el balón en bandeja para que Saied Karimi, en claro fuera de juego, marcara el tanto iraní en el primer disparo a puerta que hicieron en el partido.

El gol no cambió la dinámica del partido y España estuvo más cerca de alcanzar el cuarto que los asiáticos el segundo.

A los 73 minutos Abel Ruiz se encontró un balón dentro del área tras fallo garrafal del portero iraní, pero su prisa por rematar le hizo enviar el balón fuera de manera inexplicable.

A los 76 de nuevo el delantero azulgrana dejaba escapar una oportunidad clara tras internada por izquierda de José Lara y Gelabert poco después tampoco acertó al finalizar con un disparo junto al palo que salvó la defensa iraní sobre la línea.

Sardari también le dio la oportunidad a Álvaro Fernández de mostrar sus cualidades, al sacar una mano prodigiosa a un remate que se iba dentro junto al poste.

España pasa a semifinales en su mejor momento del torneo.

Ficha técnica:

3 - España: Álvaro Fernández; Mateu Morey, Hugo Guillamón, Víctor Chust, Juan Miranda; Antonio Blanco (José Lara, m.69), Ferrán Torres, Moha Moukhliss, Sergio Gómez (Álvaro García, m.65), Cesar Gelabert; Abel Ruiz (Pedro Ruiz, m.85)

1 - Irán: Ali Gholam Zadeh; Ali Satavi, Amir Esmaeil Zadeh, Taha Shariati, Ahmad Jalali (Amir Khoda Moradi, m.70); Vahid Namdari, Mohammad Sharifi, Mohammad Ghobeishavi, Mohammad Ghaderi (Saeid Karimi, m.62); Amirhossein Hosseinzadeh (Mohammad Sardari, m.65) y Allahyar Sayyad.

Goles: 1-0: m.13 Abel Ruiz; 2-0: m.60 Sergio Gómez; 3-0: m.67 Ferrán Torres; 3-1: m.69 Saeid Karimi

Árbitro: Juan Pablo Montano (Bolivia). Amonestó a Antonio Blanco (m.40) y José Lara (m.72) por España y a Mohammad Ghaderi (m.42) y Allahyar Sayyad (m.92) de Irán.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub'17 disputado en el estadio Jawaharlal Nehru de Cochín. EFE

jlp/jad