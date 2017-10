El Arsenal se da un festín en Goodison Park y mete en problemas a Koeman

El Arsenal remontó este domingo un tanto de Wayne Rooney y endosó al Everton una goleada en Goodison Park (2-5) que complica aún más la situación del técnico holandés Ronald Koeman, quien podría tener las horas contadas en los 'Toffees'.

En una temporada en la que aspiraban a colocarse entre la élite del balompié inglés, con una inversión en verano de más de 100 millones de libras -Klaasen, Sandro, Pickford, Keane, Rooney, Martina, Sigurdsson-, el Everton no levanta cabeza y es antepenúltimo en la Premier League, en puestos de descenso, y último en su grupo en la Liga Europa.

La marcha de Lukaku al Manchester United, unida al mal acoplamiento y peor rendimiento de los fichajes, han condenado a los azules de Liverpool a un arranque de campaña para olvidar, y que podría costarle el puesto al entrenador en los próximos días.

La directiva del club ha reiterado que el trabajo de Koeman no corre peligro y que el proyecto es a largo plazo, pero los abucheos que dedicó la grada de Goodison Park al técnico y a los jugadores podría hacerle cambiar de opinión.

Este domingo, pese al tempranero gol de Rooney (m.12), la realidad fue que los hombres de Koeman estuvieron siempre a remolque de los 'Gunners', que dominaron el choque de principio a fin.

La apuesta de Arsene Wenger por alinear juntos a Alexis, Lacazette y Özil por primera vez en la campaña dio sus frutos y los tres se entendieron a las mil maravillas, haciendo añicos la endeble defensa de los locales.

No se vino abajo el Arsenal tras el tanto de Rooney (m.12) y a falta de cinco minutos para el descanso Monreal subió las tablas al marcador al aprovecharse de un balón suelto en el área.

La segunda mitad fue enteramente de los londinenses, que no tardaron en ponerse por delante (m.53) merced a un tanto de Özil, que remató de cabeza al fondo de la red un preciso centro desde la izquierda de Alexis.

Lacazette, muy participativo durante todo el duelo, fue el autor del tercero (m.74) al empujar un buen pase de Özil, mientras que el cuarto lo anotó el galés Ramsey (m.90).

Con el duelo visto para sentencia, el local Niasse maquilló el marcador al aprovechar una imprecisión entre Cech y Monreal, pero con el tiempo ya cumplido (m.90+5), Alexis tuvo recompensa a su trabajo y cerró la goleada al subir el definitivo 2-5 tras una gran jugada personal en la frontal.

Esta victoria pone al Arsenal en quinta posición de la Premier League, con 16 puntos, a nueve del líder, el Manchester City, mientras que el Everton es penúltimo, con ocho puntos, sólo cinco más que colista, el Crystal Palace.