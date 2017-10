La implementación del VAR acapara la atención en las semifinales de la Copa Libertadores

Bogotá, 22 oct (EFE).- El Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR por sus siglas en inglés) despierta las mayores expectativas para las semifinales de la Copa Libertadores 2017, cuyos partidos de ida se jugarán el 24 y el 25 de octubre con las series River Plate-Lanús y Barcelona-Gremio.

La implementación del sistema en el principal torneo de clubes del fútbol sudamericano quedó lista después de que el miércoles pasado finalizara la segunda capacitación hecha por la Conmebol a los árbitros, con test de conocimientos y pruebas con jugadas de partidos en los simuladores de cabinas VAR.

También se experimentó con un torneo en las categorías sub'16 y sub'18 en Asunción.

El VAR se comenzó a usar en el Mundial de Clubes de 2016, luego fue adoptado en la liga profesional de Estados Unidos (MLS), en la A-League de Australia y en la Copa Confederaciones de Rusia a mediados del presente año.

La Bundesliga ya lo usa y en el Campeonato Brasileño se implementará desde el próximo torneo.

De hecho, el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, anunció poco después de culminar las eliminatorias mundialistas que el VAR será utilizado en Rusia 2018.

La Conmebol no quiere improvisar ni un ápice con la llegada del VAR a la Copa Libertadores, por lo que designó equipos arbitrales de experiencia y capacidad reconocidas internacionalmente.

El brasileño Wilton Sampaio pitará el River-Lanús con su compatriota Sandro Ricci encargado del VAR, mientras que el argentino Néstor Pitana dirigirá el Barcelona-Gremio con el también gaucho Mauro Vigliano al frente del sistema.

La pelota rodará en las semifinales este martes 24 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde River Plate espera convertir su favoritismo en un nuevo triunfo y acercarse más a su gran objetivo del año, el de levantar la Copa por cuarta vez.

En esta misma cancha, 33 días antes, el equipo Millonario aplastó al Wilstermann boliviano con una espectacular goleada por 8-0 que pulverizó varios récords y lo consolidó como el de más partidos ganados en el certamen con un total de 159.

River estará comandado por Ignacio Scocco, autor de 5 goles ante el Wilstermann, y jugará también con el portero Germán Lux, el defensa Javier Pinola y el centrocampista Enzo Pérez, quienes en su condición de refuerzos han marcado una notable diferencia.

Al frente estará un Lanús que no se conforma con haber alcanzado las semifinales de la Libertadores por primera vez en su historia y que acudirá una vez más a la épica para vencer al Goliat de turno, como lo hizo en cuartos de final frente al San Lorenzo de Almagro.

El miércoles se jugará en el otro estadio Monumental de las semifinales, el Isidro Romero Carbo de Guayaquil, donde el Barcelona recibirá al Gremio con la intención de mantenerse como "la bestia negra" de los equipos brasileños en la presente edición de la Libertadores.

Palmeiras en la fase de octavos y Santos en la de cuartos han sido las víctimas de un Barcelona que va por su tercera final, aunque no tendrá esta vez la presencia de su goleador, el temperamental uruguayo Jonatan Alvez, expulsado en Vila Belmiro dos minutos después de haber anotado el tanto del triunfo.

Gremio es la única esperanza que le queda al fútbol brasileño en el torneo. Dirigido por Renato Gaúcho, un entrenador que conoce como pocos las entrañas del equipo, y con un plantel en el que destacan los delanteros Lucas Barrios y Luan, pretende acabar el sueño ecuatoriano y sellar su paso a la final en Porto Alegre.

Gabriel Briceño Fernández