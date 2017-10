El Milan sigue sin ver luz, gana el Roma y golea el Fiorentina

El Milan no pasó del 0-0 este domingo en casa contra el Génova y sumó su cuarto partido seguido sin triunfos, en una novena jornada de la liga italiana en la que el Roma ganó 1-0 en el campo del Torino y el Fiorentina arrolló 3-0 al Benevento.

Después de tres derrotas ligueras consecutivas, el Milan sigue sin ver la luz y salió de San Siro ante una dura pitada de su afición, que no perdona a los hombres del técnico Vincenzo Montella la undécima plaza liguera que ocupa, a 12 puntos del líder, Nápoles.

Fue un domingo que vio además el récord negativo del recién ascendido Benevento, que sigue con cero puntos tras nueve jornadas y que vivió el peor arranque de la historia de la Serie A (Primera División).

En San Siro, el Milan se atascó ante un Génova muy atento a nivel defensivo en un partido condicionado por la expulsión por roja directa en la primera mitad del defensa Leonardo Bonucci, que fue castigado por dar un codazo a Alejandro Rosi.

Con diez hombres contra once, los milaneses realizaron un gran esfuerzo físico en busca del gol, pero terminaron chocando ante un Génova que logró sumar un punto importante de cara a su lucha por la permanencia.

Tras gastar más de 200 millones de euros en el mercado veraniego, el Milan no está recogiendo los resultados que su sociedad esperaba y suma en este momento seis puntos menos con respecto al año pasado a estas alturas de la temporada (13 este año y 19 el curso pasado).

También tuvo que sufrir el Roma, rival europeo del Atlético de Madrid, que logró resolver su visita al Torino gracias a un gran gol de falta directa del serbio Aleksandar Kolarov, un especialista de los golpes francos, cuando faltaban 20 minutos para el final.

La segunda diana consecutiva del lateral izquierdo serbio, tras la que marcó al Chelsea en la Liga de Campeones, permitió a los romanos situarse quintos en la tabla, con el partido contra el Sampdoria todavía por recuperar.

Sumó su segunda victoria seguida el Fiorentina que, tras imponerse ante el Udinese, goleó 3-0 en el campo del Benevento gracias a los goles de Marco Benassi (m.18), el senegalés Khouma Babacar (m.47) y el francés Cyril Thereau, que marcó de penalti.

Sigue sin salir del atolladero el recién ascendido Benevento, que sufrió su novena derrota en otros tantos partidos disputados y que continúa como colista, a seis puntos de la zona de permanencia.

Por su parte, el Atalanta se impuso por 1-0 ante el Bolonia, que venía de tres victorias consecutivas, gracias a un gol del danés Andreas Cornelius en el minuto 71.

El conjunto de Bérgamo es ahora duodécimo con 12 puntos y logró interrumpir una racha de tres partidos seguidos sin poder sumar los tres puntos.

Sigue en gran dificultad el recién ascendido Spal de Ferrara, que cayó 0-1 en casa ante el Sassuolo al recibir el gol decisivo tras apenas 45 minutos de juego, firmado por Matteo Politano.

Horas antes, el Chievo triunfó 3-2 en el derbi contra el Hellas Verona gracias a un gol decisivo del veterano Sergio Pellissier a falta de quince minutos para el final, y se situó en la séptima posición con 15 puntos.

El programa de la jornada seguirá esta tarde con el Juventus que visitará el campo del Udinese a las 18.00 locales (16.00 GMT) y se cerrará esta noche con el Lazio que se medirá en el romano Estadio Olímpico con el Cagliari.