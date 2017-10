Real y Atlético cumplen, sin más

Madrid, 22 oct (EFE).- El Real Madrid y el Atlético de Madrid, necesitados de no fallar ante Eibar y Celta, sacaron adelante sus partidos sin alardes y de forma un tanto discreta, aunque no es poco dada la necesidad de los puntos tras las victorias del Barcelona y el Valencia.

De esta forma, la cabeza de LaLiga Santander continúa igual, con el equipo barcelonista como líder destacado con cuatro puntos de ventaja sobre el Valencia, cinco sobre el Real y seis sobre el Atlético.

Tras ceder un empate ante el Tottenham en la Liga de Campeones no podía permitirse el equipo de Zinedine Zidane otro tropiezo ante un Eibar que ha comenzado la campaña peor que en cursos precedentes y que tiene su gran déficit en la falta de gol (ha marcado solo tres tantos).

El técnico francés volvió a hacer rotaciones. En esta ocasión dejó en el banquillo a Karim Benzema y Marcelo, y en cuanto a juego el equipo blanco apenas funcionó ante un oponente que todo lo bueno que hizo en el manejo del balón lo perdió en el área de Kiko Casilla.

Además, Cristiano Ronaldo estuvo desafortunado ante la portería y no pudo incrementar su exigua cuenta anotadora en la presente liga (tan solo ha logrado un gol).

Sin hacer nada del otro mundo, el Real Madrid encarriló la victoria antes de la media hora gracias a un autogol del portugués Paulo Oliveira (m.18) y a un remate de Marco Asensio (m.28), y la sentenció en el segundo periodo en la mejor acción del encuentro que culminó Marcelo (m.82), que llevaba doce minutos en el campo.

Primer y más importante objetivo cumplido. Victoria y tres puntos, lo mismo que hizo antes el Atlético de Madrid en Balaídos, donde el conjunto del argentino Diego Pablo Simeone puso fin a su racha de cuatro partidos sin vencer (entre Champions y Liga).

Un tanto de Kevin Gameiro (m.28), a la salida de un córner, le dio el triunfo que tanto necesitaba el cuadro atlético, cuyo sufrimiento en los últimos minutos fue considerable ante el acoso absoluto de un Celta que apretó pero no tuvo acierto.

El Leganés consolidó su condición de equipo revelación en este inicio de campaña. Hizo valer sus armas, eficacia y sacrificio defensivo, y venció al Athletic por 1-0, con un magnífico tanto del francés Claudio Beauvue (m.54).

Los hombres de Asier Garitano, que ya acumulan cuatro partidos sin perder y sin encajar goles, anularon al conjunto vizcaíno y se mantienen en la zona europea que cierra un Villarreal que sigue al alza tras enlazar su tercera victoria seguida bajo el mando de Javi Calleja.

El 'submarino amarillo' goleó a Las Palmas (4-0) en la segunda mitad. El franco-congoleño Cedric Bakambu marcó por tercera jornada consecutiva y encarriló el claro triunfo.

Los hombres de Pako Ayestarán, que aún no conoce la victoria desde que llegó al banquillo insular, se desmoronaron con el tanto al inicio del segundo periodo y Mario Gaspar, Ximo Navarro, en propia meta, y el italiano Nicola Sansone tramitaron la goleada.

Las Palmas, que sufrió su quinta derrota seguida, queda en zona de descenso tan solo por delante de Alavés y Málaga y empatado con el Girona, que cerrará la jornada en el campo del Deportivo este lunes, en el que también se disputará el encuentro Real Sociedad-Espanyol.

José Antonio Pascual