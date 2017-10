El Wolfsburgo evita la derrota ante el Hoffenheim en la prolongación

Berlín, 22 oct (EFE).- Un gol de Felix Uduokhai en el tiempo añadido evitó la derrota del Wolfsburgo ante el Hoffenheim (1-1) y su equipo encadenó su quinto empate seguido en la Liga de Alemania que lidera el Borussia Dortmund.

El Wolfsburgo, que tuvo al español Ignacio Camacho como capitán a pesar de su poco tiempo -tres meses- en el club, pudo tomar ventaja a los doce minutos, pero Maximilian Arnold falló un penalti.

El Hoffenheim, que tenía a tiro su inclusión en la carrera por el liderato, se adelantó en el minuto 73 con un lanzamiento desde los once metros que transformó Kerem Demirbay, pero al final aumentó a tres su racha de jornadas sin ganar cuando Felix Uduokhai, en el 91, batió a Oliver Baumann y estableció el empate final.

Los otros dos encuentros que completaron la novena jornada los disputaron equipos inmersos en la parte baja de la clasificación y también terminaron con empate.

El Friburgo no pudo con el Hertha Berlín, que falló un penalti en el minuto 78, lanzado por el marfileño Salomon Kalou, aunque tres después transformó otro, que equilibró el anotado por Jamik Haberer, también desde los once metros, y estableció el marcador definitivo (1-1).

El choque entre los dos últimos de la tabla, el Colonia, colista, y el Werder Bremen, penúltimo, terminó sin goles.

-- Resultados de la novena jornada:

. Viernes:

Schalke 2 Maguncia 0

. Sábado:

Eintracht 2 Borussia Dortmund 2

RB Leipzig 1 Stuttgart 0

Borussia Mönchengladbach 1 Bayer Leverkusen 5

Augsburgo 1 Hannover 96 2

Hamburgo 0 Bayern Múnich 1

. Domingo:

Colonia 0 Werder Bremen 0

Friburgo 1 Hertha Berlín 1

Wolfsburgo 1 Hoffenheim 1

.

Clasificación PJ PG PE PP GF GC PTS

------------------------------------------------------------

.1.Borussia Dortmund 9 6 2 1 25 7 20

.2.Bayern 9 6 2 1 22 7 20

.3.RB Leipzig 9 6 1 1 16 10 19

.4.Hoffenheim 9 4 4 1 16 11 16

.5.Schalke 9 5 1 3 12 9 16

.6.Hannover 96 9 4 3 2 10 7 15

.7.Eintracht 9 4 2 3 10 9 14

.8.Bor.Mönchengladbach 9 4 2 3 10 9 14

.9.Bayer Leverkusen 9 3 3 3 20 14 12

10.Augsburgo 9 3 3 3 12 10 12

11.Hertha Berlín 9 2 4 3 9 11 10

12.Maguncia 9 3 1 5 10 15 10

13.Stuttgart 9 3 1 5 6 11 10

14.Wolfsburgo 9 1 6 2 9 12 8

15.Friburgo 9 1 5 3 6 17 8

16.Hamburgo 9 2 1 6 6 15 7

17.Werder Bremen 9 0 5 4 4 9 5

18.Colonia 9 0 2 7 3 17 2

Partidos de la próxima jornada:

Viernes:

Maguncia-Eintracht

Sábado:

Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach, Hertha-Hamburgo, Schalke-Wolfsburgo, Bayer Leverkusen-Colonia, Hannover-Borussia Dortmund y Bayern RB Leipzig.

Domingo:

Werder Bremen-Augsburgo y Stuttgart-Friburgo.