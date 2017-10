2-1. El Alianza continúa líder del fútbol salvadoreño tras ganar al Metapán

San Salvador, 22 oct (EFE).- El Alianza continua liderando la clasificación del torneo Apertura 2017 del fútbol salvadoreño, tras vencer al Metapán por 2-1 con el segundo gol de los albos en tiempo de descuento.

Con este resultado, los capitalinos siguen sin conocer la derrota en el campeonato y se mantienen líderes absolutos del torneo con 36 puntos, 11 por arriba del Santa Tecla, su inmediato seguidor.

También en la jornada dominical, el FAS recibió al Águila en el estadio Óscar Quiteño con ganas de sumar una victoria más ante el eterno rival, pero los santanecos no lograron embolsarse los tres puntos para la clasificación, tras el empate 1-1 frente a los emplumados.

Ambas escuadras se mostraron poco lúcidos ante sus respectivas aficiones, que salieron del estadio con mal sabor de boca tras presenciar un encuentro pobre en goles, en juego y en oportunidades por las dos partes.

Por su parte, el Santa Tecla venció al Audaz por 3-2 en un partido en el que los tecleños gestionaron mejor el tiempo y las oportunidades que se les presentaron, dejando a su rival sin opciones de superar el resultado.

Los de Santa Tecla empezaron y terminaron el encuentro marcando, y la escuadra del Audaz, pese a tener momentos de buen juego que se hizo efectivo con dos goles, no logró adelantar al rival, que se mostró más seguro durante todo el partido.

En la jornada sabatina, el Pasaquina venció al Sonsonate por 4-3 cuanto todo apuntaba a que le encuentro se quedaría en empate, que Melgar Luna rompió en el minuto 88 con el cuarto tanto que dio el triunfo al equipo local.

El Sonsonate no dejó de pelear por la victoria tras iniciar marcando a los 40 segundos de juego, pero no logró llevarse ni un solo punto de la cancha pasaquinense, donde la afición y la suerte de los locales al límite de tiempo dejó los 3 tantos en casa.

El Dragón y el Limeño cerraron la jornada del sábado con un empate 1-1 en un encuentro en el que los "escupefuego" se veían vencedores hasta el minuto 87, cuando los de Santa Rosa de Lima sorprendieron batiendo la portería rival.

Tras el gol de los limeños, el Dragón ya no tuvo tiempo a reaccionar, pese a los intentos desesperados de última hora, que parecían recordarles las oportunidades desaprovechadas durante el encuentro.

El otro partido que estaba inicialmente programado era el Firpo-Chalatenango, no se llegó a jugar debido a que el equipo firpense no inscribió, dentro del tiempo establecido, a un nuevo entrenador, tras la destitución de Juan Ramón Sánchez, según la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

La institución deportiva, sin brindar más detalles, optó por dar el encuentro por perdido para el infractor Firpo, con lo que el Chalatengo suma tres tantos de un encuentro no disputado.