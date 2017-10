El Bayern y James ante dos semanas que pueden ser decisivas

El Bayern y James Rodríguez afrontan dos semanas que pueden ser decisivas tanto para el club y sus posibilidades de alcanzar las metas de la temporada como para determinar cuál es el papel que puede desempeñar el jugador colombiano en el club alemán.

El miércoles el Bayern se juega ante el RB Leipzig, a partido único y a domicilio, el pase a los octavos de final de la Copa de Alemania.

El sábado vuelve a enfrentarse en casa al Leipzig en la Bundesliga, el miércoles de la próxima semana tendrá el partido de vuelta en Glasgow contra el Celtic en la Liga de Campeones. Finalmente, el sábado 4 de noviembre el Bayern visitará al Borussia Dortmund, actual líder de la Bundesliga.

Las metas inmediatas del Bayern son el pase a octavos en la Copa y en la Liga de Campeones, lo que conseguiría derrotando al Celtic, y la conquista del liderato en la Bundesliga, que alcanzaría derrotando al Leipzig y al Dortmund.

Es de esperar que en esos partidos el entrenador, Jupp Heynckes, recurrirá a lo que él considere el mejor equipo posible. El papel que puede jugar James no es claro de momento.

En los tres partidos que se han jugado desde el regreso de Heynckes, James sólo jugó los minutos finales ante el Celtic y el primer tiempo el sábado pasado contra el Hamburgo.

Si se tiene en cuenta que con respecto a los dos primeros partidos Heynckes hizo cinco cambios para el duelo contra el Hamburgo, a la vista de las dos semanas que vienen, hay que pensar que James no está programado para la formación titular en los partidos claves.

La lesión de Thomas Müller, con un desgarre en el muslo derecho que lo mantendrá al menos tres semanas alejado de las canchas, abre ahora una posición en el centro del campo que podría ocupar James.

Por eso, la alineación que utilice Heynckes contra el Leipzig el miércoles puede ser reveladora.

Con James Heynckes, para sustituir a Müller, tendría que hacer sólo un cambio en lo que ahora parece ser su equipo ideal. Si el colombiano sale de titular, se podrá pensar que Heynckes piensa en él como una alternativa válida a Müller.

Sin embargo, hay otra variante posible que muchos comentaristas parecen considerar más probable y que sería adelantar la posición de Thiago Alcántara y poner en su puesto habitual al chileno Arturo Vidal o al francés Corentin Tolisso.

Esa segunda variante haría pensar que, al menos de momento, la confianza del entrenador en James está lejos de completa. pese a los elogios que ha hecho del colombiano en las conferencias de prensa.

El partido contra el Hamburgo no dejó muchos argumentos a partir de James, que ha recibido malas críticas en prácticamente todos los comentarios de prensa al partido.

La revista "Kicker", por ejemplo, le dio a James un 5, la segunda peor calificación posible (en Alemania la mejor nota es el 1 y la peor el 6).

"James Rodríguez no ganó enteros en Hamburgo", escribe, por su parte, el "Süddeutsche Zeitung" de Múnich en torno al debate acerca de quien reemplazará a Müller en los próximos partidos.

El Bayern enfrenta el duelo del miércoles en Leipzig además con la duda del central Mats Hummels, que recibió un golpe en el tobillo en el partido contra el Hamburgo, y con las bajas seguras de Manuel Neuer, Juan Bernat y Franck Ribery.

Por contra, hay esperanzas en que el español Javi Martínez pueda regresar al equipo tras recuperarse de una lesión en el hombro que hizo que causara baja en los últimos dos compromisos.

Javi Martínez es una de las piezas claves en el esquema de Heynckes que suele utilizar al jugador navarro como volante defensivo.