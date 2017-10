Doblete de Villa le asegura el segundo lugar entre los goleadores de la MLS

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU), 22 oct (EFE).- El delantero español David Villa aportó un doblete en el empate 2-2 del New York City con el Columbus Crew en la última jornada de la temporada regular de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) que les sirvió para clasificar a la liguilla final.

Villa concluyó la fase regular como segundo de la clasificación de goleadores con veintidós, dos menos que el delantero serbio Nemanja Nikolic del Fire de Chicago, que se adjudicó así y por primera vez el Botín de Oro.

Después de haber estado abajo por 0-1 con el gol del sueco Ola Kamara, 'el Guaje' Villa respondió con remate de cabeza en el área pequeña tras un córner despachado por el argentino Maximiliano Morales.

Al filo del primer tiempo Villa señaló la remontada en jugada individual que concluyó con potente de pierna desde dentro del área.

En el segundo tiempo el New York City que no quiso arriesgar y el empate del Crew llegó a través del defensa Josh Williams con un cabezazo tras un córner ejecutado el delantero argentino Federico Higuaín.

El New York City quedó segundo en la clasificación de la Conferencia Este con 57 puntos y quedó exento de la primera ronda de la fase final por segundo año consecutivo.

El Crew quedó en el quinto lugar con 54 puntos y jugará la primera ronda de la liguilla final contra el debutante Atlanta United, que terminó cuarto, con 55, y es dirigido por el exseleccionador de Argentina y Paraguay Gerardo 'Tata' Martino.

La vigésima tercera y última jornada de la MLS dejó el empate 2-2 entre el Toronto y el Atlanta United. El equipo canadiense concluyó como líder de la Conferencia Este con un récord para la historia de la competición al sumar 69 puntos.

Houston goleó por 3-0 al Chicago, New York Red Bulls se impuso a domicilio por 1-2 al D.C. United, en tanto que New England se impuso por 2-3 al Montreal.

En la jornada Philadelphia goleó por 6-1 al Orlando y el Dallas por 5-1 al Galaxy. El Real Salt Lake derrotó por 2-1 al Sporting Kansas City, idéntico resultado con el que el Portland se deshizo del Vancouver.

Seattle vapuleó por 3-0 al Colorado, el mismo resultado de la victoria del Houston sobre el Chicago. Y San José superó por 3-2 al Minnesota United.

Tras concluir la temporada regular en la Conferencia Este quedan exentos de la primera ronda Toronto y New York City, mientras que el Fire de Chicago jugará a un sólo partido contra los Red Bulls de Nueva York y el Atlanta United lo hará frente al Columbus Crew.

Dentro de la Conferencia Oeste, los Timbers de Portland y los Sounders de Seattle como primero y segundo, quedaron exentos de la primera ronda.

Los Whitecaps de Vancouver se enfrentarán con los Earthquakes de San José y el Dynamo de Houston, como cuarto clasificado, lo hará frente al Sporting Kansas City, que terminó quinto.