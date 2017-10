La FIFA felicita a Pelé por su 77 cumpleaños

Londres, 23 oct (EFE).- La FIFA felicitó este lunes al histórico exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' por su 77 cumpleaños durante la gala de entrega de los premios 'The Best', en el London Palladium de Londres.

Pelé, que no estuvo presente en la ceremonia, recibió los calurosos aplausos de todo el auditorio tras la emisión de un emotivo vídeo con los mejores momentos de su carrera.