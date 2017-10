Llega el día de los modestos en la irrupción de los grandes

Madrid, 23 oct (EFE).- Después de haber superado tres rondas previas -con la excepción de Fuenlabrada, Formentera y Lleida, exentos en una-, los modestos supervivientes en la Copa del Rey 2017/18 vivirán el gran sueño de enfrentarse a los grandes, que irrumpen en los dieciseisavos obligados a no dejarse sorprender.

Un total de siete equipos de Segunda B disfrutarán al menos durante este mes (la vuelta se disputa a finales de noviembre) del hecho de codearse con la elite, aunque al disputarse la eliminatoria a doble partido se minimiza el factor sorpresa.

De hecho, el último equipo de Segunda B que alcanzó los octavos fue el Cádiz, en la campaña 2015/16, y fue por alineación indebida del Real Madrid (de Denis Cheryshev) en el Ramón de Carranza. El doble partido ha acabado prácticamente con la capacidad de sorpresa y los momentos históricos que se vivieron las temporadas que se jugaba a un encuentro en el campo del equipo de menor categoría.

El Barcelona, líder de LaLiga Santander y defensor del título, comenzará en la presente edición ante un histórico como el Murcia que inició la campaña de forma decepcionante en el grupo 4 de Segunda B.

De hecho ya lleva tres entrenadores esta temporada. Manolo Sanlúcar dirigió al cuadro grana las siete primeras jornadas, Víctor Basadre, el técnico del filial, estuvo las dos siguientes y este domingo se estrenó José María Salmerón con derrota en el campo del San Fernando.

Cacereño, Racing de Ferrol y Olot ya han caído en el estadio murciano en el torneo del ko, y la esperanza es que se haga un paréntesis a las penurias ligueras y la Nueva Condomina vuelva a vivir un día grande ante el todopoderoso conjunto de Ernesto Valverde, que, como la mayoría de equipos de Primera, aprovechará para hacer rotaciones masivas.

En situación opuesta se presenta el Fuenlabrada a su duelo con el Real Madrid. El equipo que dirige Antonio Calderón es segundo del grupo 1 y no pierde partido alguno desde la primera jornada (en casa ante el Fabril).

El estadio Fernando Torres de la localidad madrileña vivirá el día más importante de su historia y de un proyecto que trata de seguir los pasos adecuados para alcanzar la elite. Calderón dispone de hombres de relevancia, acostumbrados a fajarse entre los grandes, como el meta Jordi Codina o el zaguero argentino 'Cata' Díaz, y jóvenes de tremendo valor, como Luis Milla, hijo del exfutbolista internacional de Barcelona, Real Madrid y Valencia.

Calderón y sus hombres, que tras quedar exentos en la ronda inicial eliminaron a Mérida y Calahorra, quieren plantar seria batalla al equipo de Zinedine Zidane y mantener la confrontación abierta tras el partido de ida. En su plantilla hay un superviviente del 'Alcorconazo', Rubén Sanz, que sueña con repetir la hazaña.

El Atlético de Madrid se medirá a otro histórico venido a menos como el Elche, cuyos resultados más cercanos en el grupo 3 de Segunda B han sido negativos y tan solo ha sumado cinco puntos de los últimos quince.

No obstante, el club alicantino confía en que pese a ello se alcancen los 20.000 espectadores en el Martínez Valero. El objetivo prioritario para la escuadra de Vicente Mir sigue siendo luchar por el ascenso pese a lo cual también el equipo franjiverde tratará de complicar la vida a los de Diego Pablo Simeone, que buscan solventar el trámite para instalarse en una línea regular de buenos resultados.

El otro representante español en la Liga de Campeones, el Sevilla traslada su complicado momento a Cartagonova, donde le aguarda el ambicioso Cartagena, que lucha por regresar a Segunda pero, en palabras de su técnico, Alberto Monteagudo, pondrá todo lo mejor que tiene para ir con vida al Ramón Sánchez Pizjuán.

Los equipos de la Liga Europa, Villarreal, Athletic y Real Sociedad, se encontrarán con Ponferradina, Formentera y Lleida, tres ciudades y tres conjuntos que lucirán de nuevo sus mejores galas.

En el caso de los leoneses y baleares esta eliminatoria les llega en horas bajas, inmersos en una delicada situación clasificatoria, y al conjunto ilerdense se le presenta la confrontación instalado en la zona de fase de ascenso.

El Villarreal acude lanzado a Ponferrada. El 'submarino amarillo' solamente sabe ganar en Liga desde la llegada de Javier Calleja y tiene depositada muchas ilusiones en la Copa del Rey para poder luchar por fin por un título.

El Alavés, vigente subcampeón, visitará al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez en su reencuentro con la competición que le hizo soñar el pasado año, cuando el rendimiento del equipo fue extraordinario, muy distinto al complicado inicio de campaña que está viviendo.

Eibar y Celta, víctimas este domingo de Real y Atlético, se medirán en Ipurua en una eliminatoria muy atractiva. El conjunto vigués ha sido semifinalista de Copa en las dos temporadas precedentes y su ambición es cuanto menos repetir andadura.

Los otros enfrentamientos entre equipos de Primera son Deportivo-Las Palmas y Girona-Levante, mientras que el Ramón de Carranza albergará el primer capítulo de un más que interesante duelo andaluz entre el Cádiz y el Betis.

El renacido Valencia, segundo clasificado de LaLiga Santander, expone su magnífico momento ante el Zaragoza; lo mismo que le ocurre al Leganés contra el Valladolid; el Málaga, colista, marcha más preocupado por su penuria liguera pero se toma el choque contra el correoso Numancia como un punto de inflexión; y el Espanyol se las verá con el Tenerife, otro de los aspirantes al ascenso.

- Programa de la ida de dieciseisavos:

. Martes:

Cartagena (2ªB)-Sevilla 19.30

Numancia (2ª)-Málaga 19.30

Zaragoza (2ª)-Valencia 20.30

Getafe-Alavés 20.30

Murcia (2ªB)-Barcelona 21.30

Cádiz (2ª)-Betis 21.30

. Miércoles:

Formentera (2ªB)-Athletic 19.00

Ponferradina (2ªB)-Villarreal 20.30

Valladolid (2ª)-Leganés 20.30

Elche (2ªB)-Atlético Madrid 21.30

Eibar-Celta 21.30

. Jueves:

Lleida (2ªB)-Real Sociedad 19.30

Deportivo-Las Palmas 20.30

Girona-Levante 20.30

Fuenlabrada (2ªB)-Real Madrid 21.30

Tenerife (2ª)-Espanyol 21.30.EFE.

