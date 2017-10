Neymar insinúa que debe investigarse el lanzamiento de objetos en Marsella

París, 23 oct (EFE).- El brasileño Neymar, estrella del París Saint-Germain (PSG), censuró hoy el lanzamiento de objetos que dijo haber sufrido anoche en el estadio Vélodrome de Marsella e insinuó que las autoridades deportivas deben investigar lo sucedido.

"No sé si la Federación ve eso (lanzamiento de objetos) como fútbol. Desde luego no es normal", dijo al término del PSG-Olympique de Marsella (2-2), según declaraciones recogidas hoy por el diario Le Figaro.

Neymar, autor de un gol y expulsado en el minuto 87 por doble amarilla, denunció que le lanzaron desde la grada "de todo", desde barras de pan, hasta botellas de zumo.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) aseguró a EFE que no es competente para estudiar esos casos, que corresponden a la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Contactada también por EFE, la LFP declinó comentar si se dispone a abrir una investigación.

"Creo que este no es el camino correcto del fútbol. Es como si en un restaurante lanzásemos los cubiertos a los cocineros. No es normal", señaló el brasileño.

Neymar, el futbolista más caro de la historia por los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona, acumula siete goles y seis asistencias en sus ocho partidos disputados en el campeonato francés.