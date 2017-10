Numancia, a sorprender a Málaga que no tira la Copa pero con prioridad en la Liga

Soria/Málaga, 23 oct (EFE).- El Málaga se enfrentará mañana al Numancia en Los Pajaritos en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey con la obligación de competir aunque con la mente puesta en la Liga, donde aún no ha ganado y es colista con un punto, mientras que el conjunto soriano quiere lograr un buen resultado para ir con opciones a La Rosaleda.

El equipo malagueño, colista, prioriza la competición liguera, donde el domingo recibe al Celta; aunque, pese a las bajas por lesión y decisión técnica, intentará competir ante el conjunto soriano para obtener un buen resultado para la vuelta en La Rosaleda.

El entrenador malaguista, José Miguel González 'Míchel', tiene las bajas del delantero uruguayo Diego Rolan, el portero Roberto Jiménez y los defensas Juan Carlos y Miguel Torres, lesionados; y de los centrocampistas Keko y 'Chory' Castro, por decisión técnica; y ha convocado a los canteranos Álex Robles, Clavería e Ian Soler.

"Después del partido de mañana, queremos que haya eliminatoria. Es nuestro objetivo y para eso tenemos que competir y a ser posible ganar", avanzó en rueda de prensa el técnico numantino, Jagoba Arrasate.

Además señaló que acogen con los brazos abiertos el partido copero frente al Málaga, tras el tropiezo en casa frente al Granada, porque están "entusiasmados con lo que viene mañana".

Arrasate aseguró que, con una plantilla amplía, hará hasta ocho cambios en el once inicial respecto al que jugó el sábado frente al Granada.

En cuanto al rival, el técnico resaltó que, presente el once que presente, el Málaga es un equipo con plantilla de Primera División, tras lo que insistió en que "seguro que presentarán un once potente y seguro que va a ser complicado".

Los enfrentamientos entre ambos equipos son favorables al Numancia, que de las tres ocasiones que se midieron en Los Pajaritos, ha ganado en dos (2-1 en 2008 y 2-0 en 2007), mientras que el Málaga ganó en 2005 por 0-1.

Alineaciones probables:

Numancia: Munir; Markel, Carlos Gutiérrez, Elgezabal, Luis Varcarce; Larrea, Iñigo Pérez; Dani Nieto, Pere Milla, Guillermo; e Higinio.

Málaga: Andrés Prieto; Rosales, Ian Soler, Baysse, Álex Robles; Ontiveros, Recio, Cecchini, Jony; Peñaranda y Borja Bastón.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité catalán).

Estadio: Los Pajaritos