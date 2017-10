Palmeiras y Santos ganan y ahora esperan el revés del Corinthians

Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- El Palmeiras y el Santos ganaron hoy sus respectivos compromisos por la trigésima jornada del Campeonato Brasileño, comparten el segundo lugar a seis enteros de la cima y ahora esperan un revés del líder Corinthians en la visita que hará este lunes al Botafogo.

El Palmeiras, vigente campeón brasileño y que viene en una trayectoria ascendente, consiguió una importante victoria por 1-3 en su visita al Gremio, que era el segundo en la clasificación, con dos goles de Dudú y otro de Moisés.

El Santos, por su parte, se impuso por 1-0 en casa al Atlético Goianiense con un gol del veterano anotador Ricardo Oliveira.

Ambos llegaron a los 53 puntos, aunque el Palmeiras ocupa la segunda casilla de la clasificación por tener más triunfos y mejor saldo de goles, con lo que siguen acechando al Corinthians, que tiene 59 a falta de ocho jornadas para el final de la Liga.

Ambos ahora hacen fuerza para que el Corinthians caiga en la visita que le hará el lunes al Botafogo en Río de Janeiro en el último partido por la trigésima jornada, lo que puede reducir la ventaja del líder finalmente a sólo seis puntos.

El Palmeiras aprovechó que el Gremio utilizó a varios suplentes debido a que el entrenador Renato Gaúcho prefirió reservar sus titulares para la visita que hará esta semana al Barcelona por las semifinales de la Copa Libertadores.

El triunfo del equipo comandado interinamente por Alberto Valentim, que acumula tres victorias en sus últimos encuentros, demostró que el sueño de retener el título no es imposible. Ello debido a que, a seis puntos del líder, el Palmeiras se medirá al Corinthians en la trigésima segunda fecha en partido que vale prácticamente seis enteros y puede ser decisivo para la Liga.

El Gremio, por su parte, se estacionó en los 50 puntos y cayó desde el segundo hasta el cuarto lugar de la clasificación tras su decisión de darle la prioridad a la Libertadores.

El club verde de Sao Paulo, que alineó desde el primer minuto al delantero colombiano Miguel Borja pero no contó esta vez con gol de su contratación estrella pero sí con su participación en varias jugadas de peligro, definió el marcador en la segunda mitad.

En el primer tiempo el Gremio no llegó a amenazar la portería del Palmeiras pese a que el visitante prefirió jugar en la defensa y tan sólo asustó con algunas jugadas solitarias de Borja, finalmente titular tras dos meses y medio de comenzar en el banquillo.

Pero el Palmeiras decidió salir al ataque tras el intervalo y Dudú sólo necesitó de tres minutos para abrir el marcador y el club de Sao Paulo de otros quince minutos para convertir otras dos anotaciones, en una de las cuales Moisés aprovechó un balón que quedó sobrando en el área tras un disparo de Borja.

El Gremio descontó con un gol de Michel.

El Santos, que viene siendo presionado por sus hinchas por las oportunidades que ha desperdiciado para reducir la diferencia del Corinthians, se impuso al Atlético Goianiense por la mínima diferencia en un partido con poca asistencia en el estadio Vila Belmiro y en que recibió abucheos y gritos por la renuncia del técnico Levir Culpi.

Pese a que no brilló frente al equipo que ocupa la última posición y prácticamente ya está condenado a la segunda división, el Santos cumplió su tarea y se ubicó a seis puntos del líder, lo que lo mantiene vivo en la lucha por el título.

El Santos empató sus tres compromisos anteriores con clubes que ya no se juegan nada, como el Ponte Preta y el Sport, y perdió la oportunidad de estar igualado en puntos con el líder.

En un partido en que necesitaba una victoria urgente para intentar salir de los últimos lugares y de la amenaza del descenso, el Sao Paulo se impuso hoy en casa por 2-0 al Flamengo con goles del argentino Lucas Pratto y de Hernanes.

La derrota del Flamengo del técnico colombiano Reinaldo Rueda dejó al club de Río de Janeiro en el sexto lugar, prácticamente sin posibilidades de disputar el título, y le hizo perder un jugador para el próximo partido, ya que el colombiano Orlando Berrío tuvo que ser sustituido por una grave lesión.

En el principal derbi de la jornada, el Atlético Mineiro se impuso por 1-3 en el estadio Morumbí al Cruzeiro, su tradicional rival de patio en la ciudad de Belo Horizonte.

El Cruzeiro abrió el marcador con un gol de Thiago Neves, pero el venezolano Rómulo Otero empató para el Mineiro en el segundo tiempo y el internacional Robinho anotó los dos goles de la remontada.