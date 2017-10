Plácido Domingo y Catherine Zeta-Jones, entre invitados a la gala ´The Best´

Londres, 23 oct (EFE).- El tenor español Plácido Domingo y los actores británicos Catherine Zeta-Jones y Patrick Stewart son algunos de los invitados ilustres que presenciarán este lunes en directo en el London Palladium la gala 'The Best' de la FIFA.

El histórico London Palladium -escenario de conciertos y espectáculos de grandes de la música como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Dean Martin, Sammy Davies Jr, Judy Garland o The Beatles-, en pleno centro de la capital británica, se ha vestido de gala para albergar la ceremonia en la que se premiarán a los mejores jugadores, mejores entrenadores, mejor portero, mejor gol y mejor afición de la temporada.

Entre los invitados VIP también estarán el legendario compositor teatral Lord Andrew Webber, el extenista Boris Becker y el actual entrenador del Crystal Palace y antiguo seleccionador de Inglaterra, Roy Hodgson.

Como parte del grupo 'FIFA Legends', un nutrido grupo de ilustres exfutbolistas como Diego Armando Maradona -presenció ayer en Wembley el partido entre Tottenham y Liverpool-, Ronaldo, Frank Lampard, Samuel Eto'o, David Trezeguet y Diego Forlán.

La gala estará presentada por el actor británico Idris Elba, estrella de películas como 'The Mountain Between Us', 'Beats of No Nation' y 'Rocknrolla' y de célebres series como 'Luther' y 'The Wire'.

Junto a Elba, acérrimo seguidor del Arsenal, estará la presentadora anglo-brasileña Layla Anna-Lee, en una gala que contará con las actuaciones de la banda de rock Kasabian y del grupo de percusión Stomp.

Para el segundo 'The Best' de la historia, la FIFA ha cambiado la fecha y la ubicación: de Nyon (Suiza) se ha pasado a Londres y del mes de enero a octubre, adelantándose al Balón de Oro.