Vero Boquete y Olga García se suman al proyecto solidario Common Goal

Madrid, 23 oct (EFE).- Las españolas Vero Boquete y Olga García han anunciado este lunes su compromiso con el proyecto solidario Common Goal, mediante la donación del uno por ciento de su salario.

Con las dos jugadoras del París Saint-Germain y del Barcelona, la iniciativa liderada por el centrocampista del Manchester United Juan Mata sigue sumando apoyos y es que, además de Vero Boquete y Olga García, hoy también han confirmado su adhesión la estadounidense Heather O'Reilly (Arsenal), la alemana Pauline Bremer (Manchester City), la ugandesa Jean Sseninde (Crystal Palace) y la colombiana Nicole Regnier (América de Cali).

"Creo que es importante que las futbolistas estén bien representadas en el equipo de Common Goal en el arranque del proyecto y es por eso por lo que me uno al movimiento junto a esta mezcla internacional de jugadoras", ha explicado Vero Boquete, quien actualmente milita en el París Saint-Germain, en un comunicado.

La centrocampista gallega cree "en el poder del deporte en general y del fútbol en particular para liderar el cambio social". "Por eso me comprometo con Common Goal. Creo que podemos ser un ejemplo para que nos sigan muchas más", ha apuntado.

Olga García ha indicado, por su parte, que como miembro del Barcelona y de la selección española tiene "la oportunidad de ser un modelo positivo para los más jóvenes".

"Uniéndome a Common Goal espero poder animar a más gente joven a reflexionar sobre cómo incluir la responsabilidad social en sus vidas", ha remarcado la atacante de Dosrius, de 25 años.

"Orgulloso" de sus nuevas compañeras, Juan Mata ha destacado que "Common Goal es un movimiento global". "La incorporación de seis jugadoras de cinco países distintos y cuatro continentes, todas ellas con el coraje para liderar el movimiento en sus respectivas naciones, es un momento de gran orgullo para mí y para el resto del equipo", ha dicho el jugador del Manchester United.

"El hecho de que seamos seis futbolistas de diversos lugares del mundo y nos unamos compartiendo la misma visión del deporte habla muy claro de lo que queremos lograr. Estoy encantada de dar la bienvenida a estas jugadoras al equipo y estamos deseando que seamos más en un futuro muy próximo", ha agregado, por su parte, la estadounidense Alex Morgan.

Ella se unió al proyecto hace un mes, junto a su compatriota Megan Rapinoe. Más recientemente, Common Goal dio la bienvenida a su primer jugador turco, Hasan Ali Kaldirim (Fenerbahçe), y a sus dos primeros miembros ingleses, Alfie Mawson (Swansea) y Charlie Daniels (Bournemouth). El italiano Giorgio Chiellini y el alemán Mats Hummels también forman parte del equipo de fútbol más solidario.