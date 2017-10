España busca su cuarta final ante la poderosa Mali

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- La selección española buscará este miércoles en Nueva Bombay su cuarta final en un Mundial sub-17 ante la poderosa Mali, vigente subcampeona y selección que ha impresionado por su potencia física y su gran evolución futbolística.

Italia'91, Finlandia 2003 y Corea del Sur 2007 vieron a la Roja luchar por el único título universal que le falta, a día de hoy, al fútbol masculino español. Los chicos de Santi Denia quieren volver a una final diez años después de la cita surcoreana y ocho desde que, en Nigeria 2009, jugase su última semifinal.

Entonces fue la anfitriona la que le apartó de la lucha por el oro (3-1) en el estadio Teslim Balogun de Lagos, y los Koke, Iker Muniain, Isco, Pablo Sarabia, Álvaro Morata y compañía quedaron abocados a luchar por el bronce. El propio Isco fue el autor del tanto del triunfo ante Colombia que llevó a España a su quinto podio.

En esta ocasión, Santi Denia y sus chicos no solo han conseguido devolver a España al Mundial sino que han logrado que otra vez acceda al penúltimo peldaño del torneo tras una andadura sólida que tuvo el lunar de la última media hora del primer tiempo en el debut, en la que permitió que Brasil reaccionara y remontara el tanto inicial de la Roja.

A partir de ahí, la selección nacional mostró su solvencia, con su juego combinativo, y ganó a Níger (4-0) y Corea del Norte (2-0) para llegar a los octavos.

Francia, que llegaba lanzada, sucumbió a la superioridad de los de Santi, que en este caso tuvieron que remontar el marcador adverso y lo culminaron con un penalti al final transformado por Abel Ruiz (2-1); e Irán, la gran revelación, en cuartos poco pudo hacer ante la eficacia y la demostración de juego (3-1).

Los campeones continentales presentan un bloque definido, un once titular que se recita prácticamente de memoria y que tan buenos frutos está dando, con lo que no se espera novedad alguna salvo problemas de última hora.

Lo peor es que uno de los habituales, que tan buenos resultados le da a Santi saliendo desde el banquillo, el sevillista José Lara, no podrá jugar por sanción tras ser amonestado en los cuartos.

Los campeones de Europa volverán a enfocar el encuentro con la pretensión de manejar el control del balón y evitar pérdidas que permitan a los 'esprinters' malienses hacer daño a la contra.

No obstante, se antoja complicada la misión. Mali, dotada de una gran capacidad física, ejerce una presión y esto puede complicar la circulación de balón. Además, Jonas Komla dispone de un bloque muy bien armado y con notable calidad técnica. Todo un rival con mayúsculas.

Mali tiene también su baja por sanción y de gran relevancia, la de su capitán Mohamed Camara, centrocampista del Real Bamako, hombre clave en la marcha de la selección africana, cuyo inicio, como el de España, fue de derrota ante Paraguay (2-3), pero a partir de ahí se ha destapado y ha confirmado los pronósticos. Turquía (3-0), Nueva Zelanda (3-1), Irak (5-1) y Ghana (2-1) han sufrido en sus carnes su potencial.

El gran despliegue ofensivo que presentan los africanos lo atestigua el hecho de que es el equipo que ha marcado más goles junto a Inglaterra y Francia, con quince, de los que cinco los ha logrado Lassana D'Diaye -igualado en la cabeza de artilleros con el germano Jann-Fiete Arp y el francés Amine Gouiri-, y Djemoussa Traore y Hadji Drame han conseguido tres.

Será la segunda vez que se enfrenten en este torneo España y Mali. La primera ocasión se remonta a la primera fase de Egipto 1997, en Ismailia. El equipo que dirigían Iñaki Sáez y Juan Santiesteban, en el que figuraba Iker Casillas, venció por 1-0 con tanto de David Fraile. España acabó primera de grupo con pleno de triunfos y los africanos segundos. Luego estos cayeron en cuartos ante Alemania en los penaltis y la Roja concluyó tercera tras caer con Ghana en semifinales y derrotar a los germanos en la lucha por el bronce.

Alineaciones probables:

Mali: Koita; Konate, Diaby, Haidara, Kane, Drame, Siaka Sidibe, Samake, Salam, Traore y D'Diaye.

España: Álvaro Fernández, Mateu Morey, Chust, Guillamón, Miranda; Ferrán Torres, Antonio Blanco, Moha, Sergio Gómez, Gelabert y Abel Ruiz.

Árbitro: Ryuji Sato (JAP)

Campo: Estadio Dr. DY Patil Navi Mumbai de Nueva Bombay

Hora: 16.30 (14:30 GMT).