Ronaldo, el orgullo de Portugal tras su quinto premio "The Best"

Lisboa, 24 oct (EFE).- El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo vuelve a ser hoy el héroe de la sociedad portuguesa, tal como reflejan todos los medios de comunicación con alabanzas por su quinto premio "The Best" que otorga la FIFA cada año para distinguir al mejor jugador del mundo.

Tras recibir el galardón en un acto celebrado anoche en Londres, toda la prensa deportiva y generalista se hace eco de la noticia en sus portadas.

El diario deportivo "A Bola" califica a Ronaldo como "D. Cristiano V" y coloca una foto suya recogiendo el premio de la FIFA que copa toda su portada.

"Récord", también deportivo, titula con la palabra "Cinco", al igual que el periódico generalista "Jornal de Notícias", que subió a su portada la foto de Ronaldo agasajado por toda su familia durante la recogida del premio.

El deportivo "O Jogo" titula con la palabra "Inseparables", en relación a la simbiosis entre los premios y Ronaldo.

El generalista "Diario de Notícias" destaca en su portada la foto de Ronaldo mirando cómo su hijo saluda a Messi y titula "El mejor del mundo en un año extraordinario".

Por su parte, "Correio da Manhã" destaca en su titular "Ronaldo, la leyenda continúa".

El Sporting de Portugal, club en el que jugó el premiado antes de irse al Manchester United, felicita a Cristiano en su web oficial y subraya la "manita" de cinco premios "The Best" que ya ha logrado.

La Federación portuguesa de Fútbol también se deshace en elogios en su web hacia su internacional con mensajes de felicitación tanto del presidente, Fernando Gomes, como del seleccionador, Fernando Santos.