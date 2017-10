1-2. Dos goles de Sergio León dan el triunfo al Betis en Cádiz

Cádiz, 24 oct (EFE).- El Betis ha ganado en casa del Cádiz por 1-2 el partido de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con dos goles del delantero cordobés Sergio León, uno en cada periodo de juego.

En líneas globales, el Betis fue superior en el encuentro ante un equipo de Segunda División que peleó dignamente y en momentos determinados planteó problemas a un contrincante de la máxima categoría.

A poco de haberse iniciado el partido se adelantó el Betis. León, que andaba por las inmediaciones del área rival, aprovechó un rechace para marcar un golazo (m.5). Le pegó al balón de primeras, tal y como le vino, desde fuera del área y colocado a la escuadra izquierda de la meta cadista.

El equipo verdiblanco tomó el papel que quería, el de dominador del juego, amasando cada pelota con paciencia, tocando y tocando ante un Cádiz que, igualmente, se dispuso en el campo tal y como le gusta a su entrenador, Álvaro Cervera: bien cerrado.

Los de Quique Setién, pese a su dominio, no pudieron penetrar en el primer tiempo con claridad en el área de un Cádiz replegado con orden y disciplina.

Con balones largos buscando la espalda de los defensas intentó atacar el Cádiz. Así, a los 13 minutos, el guardameta Dani Giménez tuvo que salir de su área para despejar una pelota venenosa que perseguía David Barral con ventaja.

Siete minutos después empató el Cádiz. Moha penetró por la derecha y mandó un balón raso al interior del área con doble remate, el primero detenido por Giménez y el segundo anotado por Álex Fernández a bocajarro (m.20).

Desde entonces, las acciones de peligro escasearon y este, más bien pudo llegar en fallos al controlar balones en zonas de seguridad por culpa del molesto viento que sopló en el estadio Carranza.

En la segunda mitad, el Betis salió con la intención de tener de nuevo el balón y no tardó en crear peligro.

Una penetración por la izquierda de Nahuel con llegada a la línea de fondo la culminó en gol Sergio León al recibir un pase de la muerte en el punto de penalti y marcar con sangre fría (m.54).

Reaccionó Cervera realizando dos cambios que hicieron despertar al Cádiz.

En el minuto 61, una buena triangulación del equipo gaditano no la pudo orientar bien hacia portería Daniel Romera, disparando fuera.

Dos minutos más tarde, en los mejores momentos del Cádiz, Romera cabeceó fuera un centro de Moha.

En el minuto 68, León entró en el área y la puso detrás para Fabián, que chutó al palo. Con el partido descosido tácticamente, replica el Cádiz en una jugada de Abdullah que Álvaro García remata por encima del larguero con todo a favor (m.70).

Nada más entrar en el terreno de juego, Camarasa lanza un tiro peligroso desde la frontal que Yáñez despeja a córner con una buena estirada.

En pleno intercambio de golpes, Giménez evita en la línea de gol el empate del Cádiz tras un libre indirecto colgado al área visitante.

El Betis avisa de nuevo por medio de Camarasa pero Yáñez, bien colocado, atrapa el balón (m.80).

En los últimos minutos, el juego fue perdiendo enteros, lo que favoreció a los intereses del Betis para conservar el resultado o aumentarlo, ya que León pudo a prueba a Yáñez en el descuento.

-- Ficha técnica:

1 - Cádiz CF: Yáñez; Carpio, Servando, Villanueva, Bijker; José Mari (Garrido, m.57), Abdullah, Álex Fernández, Moha; Romera (Carrillo, m.72) y Barral (Álvaro, m.57).

2 - Real Betis Balompié: Dani Giménez; Navarro (Barragán, m.84), Amat, Tosca, Redru; Javi García, Fabián, Narváez (Camarasa, m.73); Boudebouz (Campbell, m.67), Nahuel; y Sergio León.

Goles: 0-1, M.5: León. 1-1, M.20: Álex Fernández. 1-2, M.54: León.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité castellano-manchego). Amonestó a los locales Barral, Moha y Garrido y al visitante Boudebouz.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Ramón de Carranza ante unos 16.000 espectadores. Jesús Sánchez Bonilla.