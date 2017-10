La mediación de Mujica facilita el acercamiento para solucionar el paro de los futbolistas en Uruguay

Montevideo, 24 oct (EFE).- La mediación del expresidente uruguayo José Mujica "ha servido para que haya alguna posibilidad de acercamiento" entre las partes encontradas en busca de una solución para que se levante el paro de los futbolistas del país, dijo hoy el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez.

"Le explicamos la situación y todo ha servido para que haya alguna posibilidad de acercamiento en las últimas horas, que creo se está confirmando en estos momentos. La colaboración ha sido muy útil", expresó Valdez a la radio Sport890.

Los jugadores del fútbol uruguayo, agrupados bajo el nombre de Más Unidos Que Nunca (MUQN), mantienen un paro por discrepancias con los directivos de su sindicato, la Mutual de Futbolistas Uruguayos Profesionales (MFUP), presidida por Enrique Saravia, porque no se sienten representados por esta gremial.

El paro impidió que el pasado fin de semana se disputara la octava fecha del Torneo Clausura y de momento no hay indicios de que la competición pueda volver este sábado.

El presidente de la AUF se reunió con Mujica la semana pasada porque veía que "era imposible acercar a las partes con gente del fútbol y del entorno" y sabía que Mujica "tenía muy buena relación con Saravia y con los jugadores de la selección y el propio Diego Lugano", excapitán de la Celeste que públicamente ha apoyado los reclamos de MUQN.

"Hace un rato tuve un contacto que me permite decir que seguramente mañana (miércoles) haya un acercamiento al menos para conversar", expresó Valdez.

"No significa que sea una solución al conflicto, pero es una señal importante que las partes se sienten a dialogar. Podría vislumbrarse una luz en este tema que parece tan complejo", agregó.

El pasado viernes los jugadores de MUQN intimaron a la AUF para que dejara de utilizar los derechos de imagen de los futbolistas sin permiso expreso mediante la comercialización de éstos con la empresa de televisión.

Valdez dijo que "es un tema complejo" que los equipos "estudiarán dependiendo de los vínculos individuales que tengan los jugadores con sus clubes".

"Esto implica un nuevo ordenamiento y una nueva discusión sobre un tema que está arriba de la mesa, para solucionarlo necesitaremos del consenso de todas las partes", declaró Valdez.