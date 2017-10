Pumpido: "Siempre apetece dirigir a un equipo como el Betis"

Nery Pumpido, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986, dijo en una entrevista con Efe que tener a Lionel Messi es "una ventaja grandísima", que a la Albiceleste le costó clasificarse para la Copa del Mundo de Rusia 2018 porque las eliminatorias sudamericanas son "difíciles" y reveló que todavía sueña con dirigir al Betis, donde estuvo de 1988 a 1991.

El exportero participó en los Mundiales de España 1982, México 1986 e Italia 1990. En el primero fue suplente, en el segundo atajó en siete partido y encajó cinco goles y en el tercero se lesionó en el segundo partido.

Este año, tras la asunción de Claudio Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a estar en la órbita del seleccionado y hasta viajó con el plantel a Uruguay para el partido ante la Celeste del 31 de agosto en la decimoquinta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Pregunta: ¿Cómo fue el viaje a Uruguay? ¿Qué lugar ocupan los campeones del mundo en la AFA?

Respuesta: Yo viajé a Uruguay como representante de los campeones del 1986 junto a Ricardo Villa, campeón en 1978. A Ecuador (10 de octubre) viajó Oscar Ruggeri (campeón del mundo en 1986) con Alberto Tarantini (campeón del mundo en 1978). En esos momentos que uno viaja uno habla con los jugadores.

P: ¿Cómo son esas conversaciones?

R: Es una charla que uno puede tener en un micro (autobús) o en un hotel. Me preguntan cómo fue el Mundial del 86 o el del 90. Son conversaciones que se dan, no hay ningún tipo de problema.

P: ¿Por qué le costó tanto a Argentina clasificarse para el Mundial de Rusia 2018?

R: Porque las eliminatorias sudamericanas siempre fueron difíciles. Argentina, de todas las clasificaciones, en el 80% le costó clasificarse al Mundial, pero a las demás selecciones también. Todo el mundo en Europa habla y dice que estás son las más eliminatorias mundialistas más difíciles que hay.

P: ¿Argentina se hubiese clasificado si Lionel Messi no daba marcha atrás con su renuncia o si la FIFA le hubiese mantenido la suspensión de cuatro partidos (por presuntamente haber insultado a un árbitro asistente)?

R: Es difícil de contestar esa pregunta. Messi es fundamental, no estuvo en varios partidos e igual se clasificó. Tenerlo a Messi es una ventaja grandísima, pero tenés que tenerlo con un equipo atrás que lo respalde como lo respaldó en Ecuador.

P: ¿Cómo recuerda su paso por el Betis?

R: Fue bárbaro. La verdad que estuve tres años en el Betis, un club muy querible, que se hace querer mucho. He pasado tres años muy lindos allí en Sevilla. En esa época había muy pocos arqueros argentinos afuera. Hoy hay muchísimos arqueros argentinos, eso cambió mucho. Uno tiene que ponerse contento de la época que vivió.

P: ¿Por qué cree que cada vez hay más porteros argentinos en las ligas extranjeras?

R: Porque tienen personalidad, actitud y buenas condiciones. Yo creo que buscan mucho eso.

P: ¿Qué lugar ocuparía un equipo como el Betis en la Liga argentina?

R: Es difícil de responder, el fútbol es distinto. Acá hay mucho más roce, se choca mucho más, se presiona mucho más, hasta creo que se corre mucho más. El fútbol argentino hoy en día es difícil para jugarlo. Que sea difícil no quiere decir que sea mejor, pero se hace muy complicado. Entonces a los equipos que están acostumbrados a jugar en España se les complicaría. Igualmente, creo que el Betis tendría un papel importante.

P: ¿Sigue soñando con dirigirlo?

R: Siempre te dan ganas de dirigir un equipo como el Betis. Me encantaría dirigir un equipo en España.