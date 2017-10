Un Sport en apuros quiere hacer valer su fortaleza en casa ante el Júnior

Sao Paulo, 25 oct (EFE).- El Sport Recife, cerca de los puestos de descenso en la liga brasileña, recibe este jueves al Atlético Júnior colombiano en partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana con el objetivo de mantener la fortaleza como local que ha mostrado en eliminatorias anteriores.

Los dirigidos por el exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo llegan a esta fase del torneo internacional con poco a perder, pues es la primera vez en su historia que llegan a cuartos, y más pendientes de su delicada situación en la liga.

Los brasileños cayeron derrotados el pasado fin de semana y están a tan solo dos puntos de la zona del descenso, con tan solo una victoria en los últimos 13 encuentros disputados.

Para la Sudamericana, el técnico no podrá contar con el lateral derecho Raul Prata, baja segura por molestias en el muslo izquierdo, y tiene en duda al volante Rithely, cuya ausencia sería más sensible ya que obligaría a modificar todo el dibujo.

No obstante, pese a las adversidades, Luxemburgo, viejo conocido del Real Madrid y de la selección brasileña, entre otros muchos equipos, se muestra optimista y afirmó que "la idea es llegar a la final".

"Es la primera vez que el Sport puede avanzar hasta una semifinal de competición internacional. Esperamos contar con la afición en un gran número. No voy a economizar ningún jugador, solo aquellos que realmente tengan una lesión", dijo el entrenador en rueda de prensa.

Un factor está de su lado para mañana, pues han convertido su estadio en un fortín casi inexpugnable en el que prácticamente han sentenciado las eliminatorias de la competición disputadas hasta la fecha.

En Recife y siempre en la ida, el Sport derrotó al uruguayo Danubio (3-0), el argentino Arsenal (2-0) y al también brasileño Ponte Preta (3-1), aunque es cierto que ninguno de los tres tiene el peso de su próximo rival.

El conjunto de Barranquilla parte como favorito, aunque su estancia en Brasil no empezó del todo bien, ya que tuvieron que comprar nuevas botas para los jugadores en un centro comercial después de que la compañía área en la que viajaron las extraviara.

El entrenador Julio Comesaña cuenta con una nómina de 20 jugadores, entre los que no están el centrocampista Luis Díaz, expulsado en la anterior ronda, y Yonatan Murillo, inhabilitado para jugar el certamen.

Los que sí estarán serán los miembros de la dupla atacante conformada por Teo Gutiérrez y Yimmi Chará, toda una sensación en el país andino por la buena sintonía goleadora de ambos y a la que han apodado como 'Cha-Teo'.

También es importante la alternativa que presenta el volante Jarlan Barrera, la camisa 10 de los rojiblancos que se ha convertido en los últimos meses en un efectivo revulsivo cuando el equipo se atasca.

Sin embargo, el Junior cosechó el sábado pasado una dolorosa derrota ante el Independiente Santa Fe en la liga colombiana que puso fin a unos cinco meses de invicto en estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el próximo 2 de noviembre recibirán al Sport Recife en el partido de vuelta.

- Alineaciones probables:

Sport Recife: Magrao; Samuel Xavier, Oswaldo Henríquez, Durval, Sander; Anselmo, Patrick, Diego Souza, Eugenio Mena; Rogério y André Felipe.

Entrenador: Vanderlei Luxemburgo.

Atlético Junior: Sebastián Viera; Jesús Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, James Sánchez, Luis Narváez (o Jarlan Barrera); Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.

Entrenador: Julio Comesaña

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini auxiliado en las bandas por sus compatriotas Gustavo Rossi y Ezequiel Brailovsky.

Estadio: Adelmar da Costa Carvalho, conocido como 'Ilha do Retiro', de la ciudad brasileña de Recife.

Hora: 21.45 local (23.45 GMT).