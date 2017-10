0-1. El Flamengo se impone en el ´Fla-Flu´ y se acerca a las semifinales

Río de Janeiro, 25 oct (EFE).- El Flamengo dio este miércoles un paso grande para clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer por 0-1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a su eterno rival, el Fluminense, en la ida de los cuartos de final.

El partido se decidió con un gol en el minuto 27 de Everton, que aprovechó un rechace de Diego Cavalieri a tiro de Willian Arao para marcar a placer.

Los dos equipos evidenciaron en un discreto partido el por qué de su irregular temporada, en la que el Flamengo, diseñado para aspirar a ganarlo a todo, sufre para conservar la séptima posición en el Campeonato Brasileño, y el Fluminense, con graves problemas económicos, apenas aspira a salvarse del descenso.

El Flamengo, comandado por Diego y Everton Ribeiro, llevó la iniciativa, pero se encontró con un Fluminense muy bien posicionado que apenas concedía espacios en defensa.

Precisamente los dos mediapuntas visitantes fabricaron el primer gol, justo antes de la media hora. Diego abrió a la punta derecha para Ribeiro, que ligeramente metió el balón en profundidad dentro del área para Willian Arao, que de primera soltó un disparo raso y curto que Cavalieri rechazó como pudo.

El balón cayó a los pies de Everton que sin oposición abrió el marcador.

El Fluminense continuó con muchos problemas para hacer llegar el balón a Henrique Dourado, máximo goleador del Campeonato Brasileño y que apenas disparó una vez en la primera mitad, en la única oportunidad clara del Flu en los primeros 45 minutos.

Pero el 'Flu' salió con todo en la segunda y dispuso de varias ocasiones ante un Flamengo desorientado.

Marcos Junior, con un disparo al palo en el minuto 56, y Gustavo Scarpa, con un zarpazo desde fuera del área en el 59 que obligó Diego Alves a lucirse, tuvieron las mejores ocasiones del Fluminense, obligado a ganar el miércoles venidero en el mismo escenario si no quiere quedar eliminado.

El Fluminense ganó más movilidad y circulación del balón con la entrada de su joven promesa, Wendel, en sustitución del ecuatoriano Jefferson Orejuela, que no tuvo su mejor día.

Con Diego y Everton Ribeiro desaparecidos, el Flamengo apenas se dejó ver en la segunda mitad, en la que se dedicó a contener las embestidas de un Fluminense, que lo intentó por ambas bandas pero no logró nunca superar la ordenada defensa rival.

Con la victoria, el Flamengo le propinó la primera derrota como local en este torneo al Fluminense y prolongó a siete los partidos sin perder este año contra su rival, al que ha vencido en tres ocasiones, incluyendo el partido de hoy.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor del Sport Recife brasileño y el Junior colombiano.

- Ficha técnica:

0. Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas Marques, Renato Chaves, Reginaldo, Marlon (m.83, Robinho); Richard, Jefferson Orejuela (m.64, Wendel), Júnior Sornoza, Gustavo Scarpa; Henrique Dourado y Marcos Júnior (m.74, Wellington Silva).

Entrenador: Abel Braga.

1. Flamengo: Diego Alves; Pará, Rever (m.16, Rhodolfo), Juan, Miguel Trauco; Gustavo Cuéllar, Willian Arao; Diego, Everton Ribeiro, Everton (m.78, Márcio Araujo); y Lucas Paquetá (m.86, Felipe Vizeu).

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Gol: 0-1, m.27: Everton.

Árbitro: el paraguayo Mario Díaz de Vivar amonestó a Marcos Júnior, Wellington Silva, Renato Chaves, Lucas Paquetá, Miguel Trauco y Pará.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante 30.946 espectadores.