La AUF interviene en el conflicto de los jugadores para que vuelva el fútbol

El fútbol uruguayo no tendrá actividad este fin de semana por la huelga de los jugadores contra su propio sindicato, y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió intervenir con una intimación a los dirigentes del sindicato para que en 48 horas garanticen la vuelta a las canchas.

La semana pasada, los jugadores acordaron no presentarse a jugar los partidos hasta que su sindicato, la Mutual de futbolistas, no llame a una asamblea que tiene como orden del día la remoción de su comisión directiva y se haga efectivo lo que allí se resuelva.

La Mutual, presidida por Enrique Saravia, fijó este miércoles una asamblea para el próximo 13 de noviembre, lo que haría que el fútbol uruguayo esté parado durante un mes y se dificulte la terminación de la temporada 2017 en este año, ya que aún restan ocho jornadas del Torneo Clausura más las finales del Campeonato Uruguayo.

Por este motivo, la AUF intimó a la directiva de la Mutual a que en las próximas 48 horas se "instrumenten y ejecuten todos los actos necesarios" que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que prevé el Estatuto del Jugador Profesional y el reinicio de la actividad oficial.

"En caso contrario, la AUF procederá a desarrollar por sí todas y cada una de las medidas necesarias para poner fin al conflicto que impide la prosecución de la disputa de los torneos referidos", sentencia el documento.

El origen de este conflicto se sitúa a fines de 2016 cuando los jugadores plantearon diferencias en relación a la forma en que la Mutual acordaba el cobro de los derechos de imagen a la empresa Tenfield, actual dueña de los derechos de televisación del fútbol.

Los jugadores tenían un contrato por el cual percibían un dinero pero que interpretaban que debía mejorarse y por tanto esperaban renegociar, pero ese acuerdo fue rescindido unilateralmente por la directiva de la Mutual el 2 de diciembre y denuncian que actualmente no cobran por los derechos de imagen.

Desde ese momento comenzó una división entre ambas partes del sindicato y los futbolistas se agruparon en un colectivo llamado "Más Unidos Que Nunca" pero que no funciona como gremio.

"Hemos intentado todas las vías posibles para llegar a un acuerdo, de hecho en un principio intentamos trabajar juntos, pero en ese momento nos encontramos con que la directiva no velaba por los intereses de nuestro gremio", dijo a Efe Andrés Lamas, jugador del Defensor Sporting.

"Estamos hablando de intereses morales y económicos para mejorar la vida del jugador del fútbol", continuó.

En medio de estas discrepancias, los jugadores juntaron unas 590 firmas de afiliados con el objetivo de expulsar a la directiva, que sienten que no los representa, y la Mutual denunció penalmente a cinco futbolistas acusando que habían falsificado firmas.

"El hecho visceral de que hayan cinco denunciados es algo que genera una brecha insalvable", sentenció y agregó que es fundamental que se eliminen las denuncias penales para llegar a un acuerdo.

Por su parte, el vicepresidente de la AUF, Edgar Welker, dijo a Efe que no se puede saber cuándo volverá el fútbol pero que no se puede prolongar demasiado porque deben conocerse los clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2018.

"No tenemos estimación alguna porque no somos parte de este conflicto pero esto no se puede prolongar mucho porque estamos muy cerca del final de año, hay que tener los equipos clasificados para las copas internacionales, y esto no se puede prorrogar mucho porque en ese caso estaríamos en un problema muy importante", señaló.

Además agregó que en caso de que no se termine el campeonato en los plazos fijados habría que ver de qué manera se resuelven los clasificados porque los puestos no se pueden dejar vacantes, pero señaló: "sinceramente prefiero no pensarlo en este momento porque sería realmente muy duro para el fútbol uruguayo".