El Bayern pasa a octavos de la Copa tras derrotar al Leipzig en los penaltis

Berlín, 25 oct (EFE).- El Bayern se clasificó a octavos de final de la Copa de Alemania al derrotar al RB Leipzig en la tanda de penaltis (5-4) después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminase con un empate 1-1.

El Leipzig jugó casi todo el segundo tiempo y toda la prórroga con 10 hombres, por expulsión de Naby Keita, pero el Bayern necesitó hasta el último penalti de la tanda para sacar adelante la eliminatoria.

Ante las bajas de Thomas Müller y de James Rodríguez, Heynckes optó por adelantar la posición de Thiago Alcántara y dejar como volantes defensivos a Arturo Vidal y a Corentin Tolisso.

En el minuto 8 el Bayern tuvo una buena ocasión con un centro de Robert Lewandowski desde la izquierda en dirección a Thiago que alcanzó a interceptar el defensa Bernardo.

Los dos equipos buscaron presionar la salida del contrario y con el correr de los minutos vino una fase en la que el Leipzig pareció imponerse en el pulso y tuvo una fase con dos buenas llegadas, por intermedio de Emil Forsberg en el minuto 25 y de Jean-Kevin Augustin en el 28.

En el minuto 35 una falta de Vidal contra Forsberg encendió los ánimos cuando, tras consultar con el asistente, el árbitro optó por no sancionar penalti sino libre directo al borde del área.

El Bayern tardó en sacudirse de esa fase de presión del Leipzig y no volvió a aproximarse a la portería sino hasta el minuto 45, con un disparo raso de Tolisso, a pase de Lewandowski, que no representó ningún problema para el meta Peter Gulacsi.

El segundo tiempo empezó con la misma tónica y con el Leipzig jugando bastante adelantado pero el Bayern logró lanzar dos contragolpes en el segundo de los cuales Naby Keita tuvo que detener con falta a Lewandowski y fue expulsado al ver la segunda amarilla.

Con el Leipzig jugando con diez hombres el partido cambio, el Bayern puso el balón en la mitad contraria y tuvo una gran ocasión en los pies de Lewandowski en el 66.

Sin embargo, cuando todo parecía hablar a favor del Bayern, en uno de los pocos avances del Leipzig, hubo un penalti de Jerome Boateng contra Youssuf Poulsen en el minuto 68.

Forsberg convirtió el penalti y puso en ventaja al Leipzig que luego se replegó a defender.

La resistencia duró cinco minutos y se rompió cuando, en el 73, Thiago marcó el empate de cabeza a un pase de Boateng desde tres cuartos de cancha.

En el 80 Thiago estuvo a punto del segundo con un remate desde el borde del área ante el que Gulasci tuvo una buena reacción.

El Leipzig se refugió en el área e intento contragolpes ocasionales sin llevar mucho peligro.

En todo caso, los equipos se fueron a la prórroga en la que el Bayern puso el balón casi todo el tiempo en la mitad contraria aprovechando la superioridad numérica y en la primera mitad tuvo tres ocasiones claras.

Una vez el larguero devolvió un cabezazo de Kwasi Okyere Wriedt. Otras dos veces fue Gulacsi el que evitó el gol del Bayern, una ante un doble remate de Thiago y Joshua Kimmich y otra ante un remate a quemarropa de Lewandowski.

La tanda de penaltis era un premio al coraje del Leipzig, y a lo que había hecho en el primer tiempo, pero el Bayern mostró nervios de acero.

Lewandowski, David Alaba, Mats Hummels, Sebastian Rudy y Arjen Robben marcaron sus disparos. Por el Leipzig convirtieron Bernardo da Silva, Kevin Kampl, Marcel Halstenberg, y Willy Orban y el último fue fallado por Werner.