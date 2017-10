El fichaje frustrado por el que Koeman dice que le han echado

El holandés Ronald Koeman, destituido el pasado lunes como entrenador del Everton, cree que el fracaso a la hora de fichar al delantero francés Olivier Giroud el pasado verano resultó clave en su despido en el conjunto inglés.

Giroud fue el punta elegido por Koeman para suplir el vacío en la delantera tras la marcha de Romelu Lukaku al Manchester United. Sin embargo, el equipo de Liverpool no logró hacerse con sus servicios y el jugador galo optó por seguir defendiendo los colores del Arsenal en Londres.

La ausencia de un delantero referencia, unida a un calendario exigente al comienzo de temporada, han sido las claves de su despido, dijo este jueves el técnico neerlandés.

"Tenía a Olivier Giroud en mis planes. Hubiera encajado a la perfección, pero, en el último momento, decidió que prefería vivir en Londres y optó por quedarse en el Arsenal. Fue algo difícil de digerir. ¿Dónde podíamos encontrar a un delantero mejor?", comentó Koeman.

"Lukaku era importantísimo para nosotros, no sólo por sus goles. Si las cosas no iban bien, si no lográbamos jugar como queríamos, siempre estaba la opción de jugar en largo hacia él", dijo.

"Entonces, de repente, perdimos un futbolista de sus características. Con Vlasic y Rooney teníamos delanteros, pero especialistas con el balón en los pies", añadió.

El pasado lunes, el Everton destituyó a Koeman después de solo 16 meses en el club y tras haberse disputado apenas nueve jornadas de la Premier League 2017/2018.

Los 'Toffees', que invirtieron más de 140 millones de libras (160 millones de euros(185 de dólares) en fichajes -Klaasen, Sandro, Pickford, Keane, Rooney, Martina, Sigurdsson- el pasado verano, fueron goleados el domingo en Goodison Park a manos del Arsenal (2-5) y marchan en decimoctava posición en la liga.

"Vendimos a Lukaku por 90 millones de libras y nuestro fichaje más caro, el islandés Gylfi Sigurdsson, costó la mitad. Es mucho dinero, pero Inglaterra es un mundo diferente. Los jugadores aquí cuestan mucho más de lo que valen; así funciona el mercado", subrayó el técnico.

El equipo 'Toffee' marcha en antepenúltima posición de la liga inglesa después de nueve jornadas disputadas, con un pobre balance de dos victorias, dos empates y cinco derrotas, con siete goles a favor y 18 en contra.

Koeman, además, lamentó el complicado calendario en este arranque de temporada, con partidos ante Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United y Arsenal.

"Estaba de vacaciones cuando recibí el calendario por correo electrónico. Miré la lista y vi que cinco de nuestros nueve primeros partidos eran contra equipos que el año pasado acabaron entre los seis primeros: Chelsea, Tottenham, City, United y Arsenal", aseguró.

"Lo miré de nuevo y pensé: 'Esto no va a ser fácil, sobre todo porque tenemos la Liga Europa al mismo tiempo'. Y, más que nada, porque habíamos perdido a Lukaku", indicó el holandés.

Koeman es el tercer entrenador que es destituido en la máxima categoría del fútbol inglés este curso, tras su compatriota Frank de Boer (Crystal Palace) y el inglés Craig Shakespeare (Leicester City).

El técnico del equipo reserva, David Unsworth, fue el encargado de sentarse en el banquillo 'Toffee' en el partido del miércoles de la Copa de la Liga contra el Chelsea (derrota 2-1).