El Herediano sigue intratable en el torneo de fútbol de Costa Rica

San José, 25 oct (EFE).- El Herediano, líder invicto del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, siguió hoy con su paso demoledor al ganar por 0-1 en su visita al Grecia, lo que le permitió ampliar a ocho puntos su ventaja sobre el Saprissa.

Un solitario gol del atacante José Guillermo Ortiz en la primera parte fue suficiente para que el Herediano se llevara los tres puntos ante un rival incómodo que intentó igualar el marcador, pero que no tuvo fortuna frente al arco contrario.

El Herediano, del entrenador Hernán Medford, llegó hoy a 40 puntos tras 16 jornadas disputadas en las que además se mantiene invicto y con solo nueve goles encajados.

Con estos números, a falta de seis jornadas para que termine la fase de clasificación, el vigente campeón ya ha asegurado un cupo en el cuadrangular final del Torneo Apertura.

Ocho puntos atrás del líder se encuentra el Saprissa en la segunda casilla, equipo que hoy no pasó del empate 1-1 en su visita a la Universidad de Costa Rica.

Los universitarios se fueron al descanso con la ventaja en el marcador gracias a un gol de Axel Myers, pero el centrocampista argentino Mariano Torres empató con un remate de larga distancia.

El Saprissa intentó ganar el partido para no dejar que el Herediano se escapara aún más, pero firmó un partido gris, de los peores que ha jugado el 'monstruo morado' en el torneo, y tuvo que conformarse con el 1-1.

Pérez Zeledón, tercero con 26 puntos, rescató un valioso punto a domicilio frente a Limón, que ascendió a la quinta casilla con 22 enteros, pero al que el empate 2-2 le sabe a derrota.

El que está atravesando una crisis es el Alajuelense, que el sábado cayó en casa por 0-1 con el colista Guadalupe, lo que supuso su cuarta derrota consecutiva y a las puertas del clásico como visitante frente al Saprissa del próximo domingo.

El entrenador del Alajuelense, Wilmer López, criticó duramente la actitud de sus jugadores y prometió que hará cambios drásticos en los próximos días.

El Alajuelense, uno de los grandes de Costa Rica, es séptimo con 21 puntos, aunque aún con muchas posibilidades de pelear por un cupo en el cuadrangular.

Más tarde se jugará el partido entre el Cartaginés y el Carmelita, mientras el choque entre Santos y Liberia fue reprogramado para el 15 de noviembre debido a que el primero disputará este jueves la final de la Liga Concacaf ante el Olimpia hondureño.